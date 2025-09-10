Salud Pública captura más de un centenar de gallinas en Las Palmas de Gran Canaria

Las aves se han convertido en un quebradero de cabeza para muchos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Los ruidos y la suciedad son algunas de las consecuencias de que las gallinas campen a sus anchas por la calle. Sin ir más lejos, durante agosto Salud Pública capturó 150 ejemplares, en concreto, 63 gallos, 71 gallinas, 25 pollos y 78 huevos, que han sido trasladados a granjas. La concejala de Salud, Carmen Luz Vargas, destacó la actuación del Consistorio para trasladar a estos animales, que a su vez suelen atraer a las ratas al compartir comida. Sin embargo, la oposición acusó al gobierno municipal de permitir que la ciudad "se convierta en una granja".

La Paterna, Lomo Blanco, Parque Central y Hoya Andrea son algunos de los barrios en los que los técnicos han actuado para eliminar las molestias de las gallinas. Además, el mes pasado se realizaron 181 intervenciones de desinsectación y desratización en todos los distritos de la ciudad.

Vargas recordó que la presencia de gallos y gallinas en la vía pública "no surge de manera espontánea, sino que alguien los suelta", y explicó que la Ley de Bienestar Animal obliga a retirarlos antes de poder colocar cebos contra ratas, para evitar riesgos en su alimentación, y que terminen falleciendo. "En cuanto retiramos a las aves, se procede a la desratización", aclaró. Vargas incidió que está prohibido que haya animales en la calle y, tampoco está permitido alimentarlos. Por ello, agradeció a los vecinos que notifican los casos de plagas al servicio.

Contrato de plagas

Otro de los puntos de fricción fue el contrato adjudicado en agosto para el servicio de control de plagas, que según Amador se ha reducido "un 23% respecto al anterior, a pesar de que la ciudad vive un problema de salud pública evidente". Vargas respondió que la rebaja fue fruto de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras y que su área había sacado el contrato "con un importe superior". "Si una empresa dice que puede prestar el servicio con un 23% menos, y cumple con el pliego, la mesa de contratación adjudica", defendió. La edil explicó que estarán pendientes que de la concesionaria cumpla con lo ofertado.

En este sentido, la concejala aseguró que la adjudicación del contrato de plagas, cuyo proceso de licitación se prolongó durante seis meses, es un "impulso importante" porque contarán con más operarios trabajando al servicio de municipio y podrán actuar en todas las alcantarillas y pozos.