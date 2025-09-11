La gestión de Las Canteras causa nuevas tensiones entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias

La gestión administrativa de la playa de Las Canteras ha abierto un nuevo frente entre el Ayuntamiento de la capital grancanaria y el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario. Con las concesiones sobre el dominio marítimo terrestre caducadas al menos desde el año pasado, el consistorio asegura ayer que los permisos siguen en vigor hasta que se resuelva la nueva solicitud presentada ante la administración canaria en julio, pero el departamento autonómico sostiene que la tramitación se activó tarde generando una inseguridad jurídica para las distintas actividades que tienen lugar en el arenal y el paseo.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, afirmó este jueves que el procedimiento administrativo se desarrolla «con total normalidad y conforme a la normativa vigente». Según explicó, el 10 de julio el Gobierno municipal solicitó formalmente una nueva concesión para los cinco tramos en los que se divide la playa, después de que la Dirección General de Costas notificara el vencimiento de las anteriores a finales de mayo.

La postura del Ayuntamiento sobre el uso del dominio público

Spínola recalcó que la ciudad «mantiene el uso sobre el dominio público» y que no existe «ningún problema ni situación anómala». Subrayó además que «no se ha producido ninguna pérdida de derechos» para los negocios y actividades de todo tipo que se desarrollan en Las Canteras y que el expediente se encuentra en trámite ordinario. «La situación es de plena normalidad y se mantiene el compromiso institucional con la correcta gestión y preservación de este espacio emblemático de la ciudad», declaró.

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ofreció una interpretación muy distinta. Acusó al Ayuntamiento de «refugiarse en una mentira para cubrir una mala gestión institucional» y aseguró que las concesiones están vencidas desde hace tiempo: «Una hace más de dos años y otra hace en torno a un año».

Una reunión propuesta, pero sin respuesta

Acosta señaló que ya en el año 2024 su departamento solicitó una reunión con el consistorio, que nunca obtuvo respuesta, y que fue en 2025 cuando, tras comunicar oficialmente la caducidad, el Ayuntamiento presentó la solicitud de renovación el pasado mes de julio. «Ahora mismo cualquier actividad no está enmarcada dentro de una concesión, salvo autorizaciones puntuales», advirtió.

El responsable autonómico de Costas explicó que la solicitud presentada por el consistorio presenta deficiencias y que será objeto de requerimientos técnicos: «Hay muchas cosas que están mal en lo que han solicitado. Se entiende que no es un lugar pequeño ni fácil de gestionar, pero habrá que corregirlo». Aun así, insistió en que su departamento mantendrá el respeto institucional y el compromiso con el uso público de Las Canteras, «una de las playas urbanas más importantes del país».