Cuatro mujeres entre los 40 nuevos agentes de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria ha estabilizado 40 plazas de agentes de movilidad. Cuatro mujeres ocupan este nuevo cargo. Luz y Patricia son dos de ellas. Este jueves aseguraban sentirse "muy contentas" por haber entrado en el cuerpo. Frente a ellas cuatro, el resto de las 36 plazas están ocupadas por hombres. Aun así, ambas agentes de movilidad consideran que la segregación ocupacional hacia las mujeres, dentro del ámbito de la seguridad, es ya mínima. Es decir, creen que esta ya no es una profesión solo masculina. Las nuevas funcionarias nunca se han topado con dificultades en el ámbito laboral. Todo lo contrario, no han parado de recibir el apoyo de sus compañeros: "Siempre nos han acogido, somos todos iguales", asegura Patricia. Ambas animan a más mujeres a formar parte de esta profesión y les aconsejan "estudiar muchísimo y no desistir". Luz les advierte de que vivirán experiencias en la calle que son "duras". Pero las dos tienen una idea clara: la profesión es "muy muy bonita y muy gratificante".

La alcaldesa de las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, durante el acto celebrado en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite, no solo ha felicitado a estas dos agentes y a sus compañeros del cuerpo, sino que también ha querido poner en valor el apoyo de las familias: «Esto no es un proceso individual, porque ustedes cuando llegan a casa también transmiten sus inquietudes, sus anhelos y sus sueños».

Qué beneficios trae la estabilización de los agentes de movilidad

Darias, acompañada de la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín y el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, prometió que este proceso de estabilización va a «fortalecer» la plantilla de agentes de movilidad, con lo que se va a mejorar las necesidades del tránsito en la ciudad, tanto para los vecinos, como para los vehículos. Con esta medida, el gobierno municipal se acerca a cumplir la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público.

En total se han nombrado 32 agentes como personal funcionario de carrera y los ocho restantes como personal funcionario en prácticas. La alcaldesa también ha anunciado que ya se han estabilizado 61 plazas y que el Ayuntamiento se encuentra en proceso de consolidar 627 nuevos puestos públicos en distintas áreas profesionales. En esta línea, ha insistido en su compromiso por modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales para que se integre a los agentes de movilidad dentro de este cuerpo. El gobierno municipal ya aprobó en el Pleno del pasado mes de marzo el acuerdo para instar al Gobierno de Canarias y al Parlamento autonómico la necesidad de modificar esta ley, pues son los dos órganos competentes en esta materia.