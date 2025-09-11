Los empresarios piden soluciones a la movilidad y a la carga y descarga en Las Palmas de Gran Canaria

El Comité Ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) pidió ayer a la alcaldesa, Carolina Darias, soluciones a la movilidad y agilizar la carga y descarga para los transportistas.

La solicitud se hizo durante un encuentro mantenido este jueves entre el equipo de Gobierno municipal, en el que estuvo presente también el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, y el vicepresidente ejecutivo de la CCE, José Cristóbal García.

Las inquietudes de los empresarios se centraron en los problemas de tráfico que encuentran los transportistas y comerciantes en la salida de la zona Puerto hacia la GC-1, a raíz del cierre de la calle Nicolás Estévanez. «Sigue habiendo conflicto con esa salida y el bloqueo que hay ahí montado».

El presidente de la CCE, Pedro Ortega, subrayó que, tal y como se encuentra esa vía actualmente, «la movilidad ha empeorado mucho» e insistió en la necesidad de buscar soluciones «para que se pueda conectar lo antes posible». Ortega compartió que la alcaldesa les ha asegurado que el problema está «en vía de solución».

Pero no fue el único inconveniente que el tejido empresarial expuso al equipo de Gobierno. Los problemas para la carga y descarga de mercancía en la capital grancanaria también les inquieta. «Con el carril bici hay que buscar soluciones. Cuando los transportistas van a hacer las entregas se encuentran con que no tienen dónde hacer ni cómo dejarlo».

Apuesta por la colaboración

Durante la reunión entre los empresarios y la regidora también se abordó el tema de la Vivienda. «La alcaldesa nos dijo que hay suelo para construir y que apuesta por la colaboración público-privada para que ayudemos a encontrar fórmulas con las que construir vivienda para alquiler», destacó Pedro Ortega, presidente de la CCE.

Por otra parte, Darias expuso al tejido empresarial las principales líneas de actuación realizadas en los dos últimos años de su mandato, así como las siguientes a llevar a cabo. Entre ellas, destacó las últimas incorporaciones de agentes a la Policía Local y la posibilidad de aumentar el número de cámaras de seguridad en algunas de las principales vías. También, los avances para la modernización de la administración y las intervenciones en materia de Higiene Urbana y Saneamiento.

Tanto Carolina Darias como Pedro Ortega destacaron la importancia de mantener una relación «fluida y cercana» en beneficio de la ciudad. «Es una gran oportunidad poder estar con quienes son los generadores importantes de empleo en la ciudad y quienes contribuyen al dinamismo de la economía urbana en Las Palmas de Gran Canaria», subrayó la regidora.

Por su parte, el presidente de la CCE se refirió a Las Palmas de Gran Canaria como «la puerta de entrada de todos los productos que llegan a nuestras tiendas, una ciudad que es líder en esta Isla».