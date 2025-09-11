Frente al mar y olvidada: así agoniza la casa más misteriosa de La Isleta
El edificio, levantado a inicios de los años treinta dentro del plan de alcantarillado del barrio, se ubica fuera del paseo marítimo, tras el antiguo Cine Litoral
A comienzos del siglo XX, el barrio de La Isleta dio un salto sanitario decisivo con la construcción de una estación elevadora de aguas en el borde del mar, conocida primero como Casa Máquina, después Casa Colorada y hoy como Casa Roja.
El edificio, levantado a inicios de los años treinta dentro del plan de alcantarillado del barrio (proyecto de 1927 y primera piedra en 1929), se ubica fuera del paseo marítimo, a ras del litoral, tras el antiguo Cine Litoral. Su emplazamiento costero responde a la lógica de su función técnica y le confiere un valor paisajístico especial.
Qué fue y cómo funcionaba
La Casa Roja fue una estación de bombeo diseñada con tres niveles.
- En la planta a nivel de calle residía el maquinista con su familia.
- La planta intermedia se destinaba a taller y mantenimiento.
- La planta baja albergaba los motores.
Su cometido era impulsar el agua residual hacia la zona de El Confital y captar agua de mar para el baldeo de las calles. Trabajaba con tres motores coordinados (incluido un auxiliar), y el primer encargado del servicio fue Santiago Bolaños Martín, responsable del mantenimiento de la maquinaria, tal y como cuenta en Instagram el fotógrafo Juan Rodriguez Sosa.
Propiedad y situación actual
El inmueble es propiedad municipal. En la actualidad no presta su función original y presenta deterioro por el paso del tiempo y la falta de uso.
En 2017 el Ayuntamiento emprendió actuaciones de emergencia en la casa y en infraestructuras próximas, en el contexto de trabajos técnicos vinculados a episodios de contaminación en El Confital, que incluyeron limpieza del foso y revisiones del sistema.
En 2022 el Pleno municipal expresó su compromiso de preservación, encargando un estudio de estado y viabilidad y valorando su protección patrimonial, con la dificultad añadida de su localización en la franja de Costas.
Reclamo vecinal y propuestas de futuro
Desde hace años existe un movimiento vecinal que reclama su recuperación y apertura al barrio, con el respaldo de entidades locales como la Fundación Puertos de Las Palmas.
Entre las propuestas planteadas están su inclusión en el Catálogo Municipal de Protección y la rehabilitación como centro sociocultural para la juventud, oficina de asistencia técnica al distrito o centro de interpretación de la bahía de El Confital y de la historia del saneamiento en La Isleta.
Por qué importa
La Casa Roja es un hito de modernización sanitaria del siglo XX en La Isleta y un símbolo identitario del barrio. Testimonia el tránsito desde un entorno con pozos negros y calles insalubres a un modelo urbano más habitable gracias al alcantarillado y al bombeo.
Su arquitectura funcional, su relato humano (la vivienda del maquinista dentro de la propia instalación) y su ubicación frente al mar la convierten en una pieza valiosa del patrimonio industrial de Las Palmas de Gran Canaria.
Hoy, entre la conservación y el nuevo uso, la Casa Roja sigue siendo un lugar de memoria y una oportunidad para el futuro del barrio.
