Las Palmas de Gran Canaria se promociona como destino turístico a través de la industria pesquera

El Puerto de Las Palmas y Las Palmas de Gran Canaria forman parte de un paquete turístico que a partir de este mes de septiembre promocionan las agencias de viaje dentro del proyecto Un país de mar, una iniciativa del Ministerio de Industria y Turismo a la que se ha sumado el Clúster Marítimo de Canarias para promocionar la ciudad y las islas a través de la historia de la industria pesquera.

La jefa de área del Proyecto de Experiencias de la Secretaría de Estado de Turismo, María Monje, el director general de Infraestructuras de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Héctor Mateo, el concejal de Turismo y Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, la gerente de Fundamar, María Caldeiro, y la gerente del Clúster Marítimo de Canarias, Elba Bueno, presentaron este jueves en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología esta iniciativa nacional en la que además de Canarias participan Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Valencia y Andalucía, comunidades que forman parte del catálogo turístico Un país de mar, Ruta de la industria pesquera accesible e inclusiva.

María Monje destacó el carácter «innovador y pionero» de este proyecto que «ha logrado crear una red impresionante de colaboración de todos los actores implicados», algo que considera vital para lograr «un turismo más sostenible y competitivo». Con Un país de mar, añadió, se da un paso importante para conseguir «mejores caladeros, mejor sostenibilidad en la pesca, mayor competitividad y la mejora de los recursos económicos y del empleo en la pesca». Por su parte, Héctor Mateo aseveró que el turismo y la sostenibilidad «tienen que ir de la mano sí o sí» y este proyecto es un ejemplo de ello. A su juicio, este enfoque vinculado al sector primario «crea nuevas experiencias al turista» y aporta elementos «diferenciadores con respecto a otros destinos internacionales».

El edil de Ciudad de Mar y Turismo asegura que esta iniciativa abunda en el objetivo de que la ciudad se relacione «con el mar de una forma adecuada», algo que es «histórico». En ese sentido, recordó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva «10 años empeñado en desarrollar la economía azul, que se trata de tener un respeto por el mar.

Presentación del documental Un país de mar, ruta de la industria pesquera, accesible e inclusiva / Andrés Cruz

«Parte del relato nacional»

La gerente del Clúster Marítimo de Canarias, Elba Bueno, afirmó que «la industria pesquera para muchos ciudadanos es un gran desconocido, es un mundo aparte» y ese convencimiento fue el que hizo que esta entidad se declinara por esta actividad para la promoción turística inclusiva. Hay «un relato nacional sobre la historia de la industria pesquera en nuestros puertos y ahí es donde consideramos que Canarias no podía no estar en este proyecto. Hemos hecho un gran esfuerzo para que la historia de la industria pesquera de Canarias y del Puerto de la Luz, sea parte de ese relato nacional».

Para ello se ha logrado incorporar a varios agentes y se trabaja con otros muchos que se irán sumando para ampliar y mejorar la experiencia del turista, y se ha «escogido hablar con protagonistas del propio Puerto».

Propuestas de viaje

La ruta canaria que se propone en el catálogo turístico está compuesta por un viaje de 12 días por Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y cuatro escapadas de dos noches, vinculando la experiencia con la industria pesquera que, tal como recoge la publicación elaborada por Viajes InterRías, «fue sustento, luego industria y sigue siendo alma» de las islas. «Sardinas, atunes, cefalópodos... redes artesanales y modernas flotas congeladoras conviven entre memoria y futuro. En Canarias, el mar no tiene fronteras: tiene lenguas, oficios y latido».

Entre las escapadas incluidas en este catálogo se encuentra Siente Gran Canaria y descubre su capital desde el mar, que incluye dos noches de hotel con desayuno y un paseo a bordo del guiribarco, el catamarán que recorre el Puerto de Las Palmas y el litoral sur de Las Palmas de Gran Canaria y se oferta a partir de 135 euros. Las otras tres propuestas son Escápate a Gran Canaria y conoce la cofradía de pescadores de Agaete (150 euros), Descubre Lanzarote y visita las Salinas del Janubio (140) y Vive Fuerteventura y visita las Salinas del Carmen (120).

Doce días

El viaje de 12 días, por su parte, es una ruta que tiene al Atlántico «como protagonista» y nexo de unión entre las tres islas incluidas en el programa del viaje que comienza en Gran Canaria, donde se visitarán la cofradía de pescadores de Agaete, Arucas y Teror, Las de Gran Canaria, con la excursión en el catamarán incluida, Mogán y Agüimes. En Fuerteventura se propone conocer las dunas de Corralejo, Las Playitas, Gran Tarajal y las Salinas del Carmen, y en Lanzarote, las Salinas de Janubio, Hervideros de Agua, el Parque de Timanfaya, Jameos del Agua y Cueva de Los Verdes. Los viajes entre las islas se realizarán en ferry y el alojamiento será en hoteles de cuatro estrellas. El precio de este paquete cuesta a partir de 1.300 euros, dependiendo del origen.

Sin embargo, el proyecto que ha elaborado el Clúster Marítimo de Canarias dentro del proyecto Un país de mar va más allá de un paquete turístico, puesto que incluye la elaboración de un documental que se presentará este jueves, a las 19.00 horas, y una visita digital por el Puerto de Las Palmas.

(Habrá ampliación)