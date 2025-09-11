Llega la nueva edición de Huertos Escolares a centros educativos de Las Palmas de Gran Canaria

La Concejalía de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto la inscripción de Huertos Escolares 2025/2026, una propuesta para que los centros educativos del municipio puedan acercar la agricultura ecológica a su alumnado de forma práctica.

Plantación, riego o recolección son algunas de las actividades que niños y niñas realizan durante la jornada que Huertos Escolares les ofrece en el Centro de Recursos Ambientales de El Pambaso, en el barranco Guiniguada. Durante el pasado curso, más de 1000 estudiantes de entre 6 y 11 años y 601 adolescentes de entre 12 y 17 años procedentes de 35 centros educativos tuvieron la oportunidad de experimentar a las labores de cultivo a través de actividades y juegos didácticos adaptados a los diferentes niveles educativos por parte del personal especializado en pedagogía ambiental.

“Estamos multiplicando nuestros esfuerzos para acercar los recursos verdes que sostienen la vida a la infancia y la juventud y hay muy buena acogida tanto de los centros educativos como de las familias. Con Huertos Escolares niños y niñas disfrutan en contacto con la naturaleza, aprenden nociones de agricultura y la importancia de cuidar nuestro patrimonio verde”, destacó la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Gemma Martínez Soliño.