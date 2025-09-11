Las Palmas de Gran Canaria aprueba las líneas básicas del Presupuesto municipal para 2026

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado luz verde este jueves a las líneas fundamentales del Presupuesto municipal para 2026. Este documento, que se remite al Ministerio de Hacienda en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, recoge las previsiones económicas de la Corporación y de las entidades que integran el sector público local.

Para la estimación de los ingresos y gastos se ha tomado como referencia las anualidades 2025 y 2026 del Plan Presupuestario a medio plazo 2026-2028 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Dicho plan fue aprobado por la Junta de Gobierno el 14 de marzo de 2025. El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, ha señalado que las entidades locales están obligadas a enviar esta información antes del 15 de septiembre, en el marco de los plazos fijados por el Gobierno de España.

Con el fin de dar cumplimiento a las normas de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, en la previsión se han introducido ajustes derivados de la ejecución presupuestaria del año 2025. El responsable municipal ha añadido que el área de Hacienda se encuentra analizando las propuestas planteadas por las distintas concejalías, con el objetivo de culminar el proyecto del Presupuesto de 2026, que el grupo de gobierno pretende que entre en vigor a comienzos del próximo año.