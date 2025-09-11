El Puerto de Las Palmas acoge en 2026 el principal congreso de cruceros del Mediterráneo

El Puerto de Las Palmas acogerá en 2026 la Seatrade Med, el mayor evento de la industria de cruceros del Mediterráneo que colocará al recinto portuario de Las Palmas de Gran Canariaen el epicentro del sector durante los días 23 y 24 de septiembre del próximo año. De esta manera, este congreso que reúne a las principales navieras internacionales regresa a Canarias después de que en 2016 se celebrara en Tenerife.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas y Global Ports, a través de su operador de cruceros Global Ports Canary Islands, destacan que el esfuerzo y el impulso realizado ha dado sus frutos y han logrado atraer de nuevo este encuentro internacional al Archipiélago.

La feria, que reúne a miles de profesionales, responsables de navieras y expertos de todo el mundo, constituye el foro más influyente para el negocio de cruceros, con espacios temáticos dedicados a innovación, sostenibilidad, construcción naval, equipamiento portuario, seguridad, entretenimiento y operaciones hoteleras. Su celebración en el Puerto de Las Palmas supondrá un impulso internacional a la proyección de la Autoridad Portuaria y un retorno económico significativo para el Archipiélago, al concentrar decisores y empresas de más de 90 países.

1,2 millones de cruceristas

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, se mostró orgullosa de que el Archipiélago vuelva a ser sede de la feria más importante de la industria de cruceros y aseguró que «después de diez años, la Seatrade Med vuelve a Canarias de la mano de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, líder en cruceros en el Archipiélago y tercer puerto de España en este tráfico».

Carlos Rubio Basabe, de la Autoridad Portuaria de Málaga, pasa el testigo a Calzada para la organización del evento. / La Provincia

De enero a agosto de 2025 se han recibido 1.207.084 cruceristas y 464 escalas, lo que supone un incremento del 22,5% y del 30,3% respectivamente comparado con el año anterior. «Los datos avalan el crecimiento sostenido de nuestros puertos, sobre todo el Puerto de Las Palmas, y lo consolida como referencia en el Atlántico Medio», apuntó Calzada, que añadió que el hecho de que La Luz «sea la próxima sede de la Seatrade Europe es una oportunidad única para mostrar a navieras, operadores y proveedores de servicios nuestro potencial, el de nuestro puerto, ciudad e isla, y contribuirá a aportar aún más valor a nuestra economía gracias al crecimiento del destino, la generación de empleo y riqueza y la consolidación como puerto base».

250 expositores

El anuncio se ha realizado en el marco de la Seatrade Europe 2025 de Hamburgo, que está siendo un éxito internacional con más de 250 expositores y 3.500 participantes. La positiva acogida de esta edición refuerza las expectativas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de cara a 2026, cuando la feria desembarque en el Puerto de Las Palmas.

Por su parte, Francisco Javier González Díaz, viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, puso en valor la designación y el papel de la Autoridad Portuaria. «Ha sido un orgullo estar en nombre del Gobierno de Canarias en este importante evento y comprobar cómo se anuncia que la Autoridad Portuaria de Las Palmas acogerá la Seatrade Med 2026. Es un lujo y un honor para el Puerto, para Gran Canaria y para Canarias». En ese sentido, aseguró que el Ejecutivo canario colaborará en todo lo necesario para que ese congreso «sea un éxito».

El relevo

En Hamburgo también se celebró el tradicional acto de relevo, en el que el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio Basabe, cedió oficialmente el testigo a la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la organización de la próxima edición de la Seatrade Med en el Puerto de Las Palmas.

Esta designación llega arropada por una amplia colaboración institucional y público-privada: el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el operador Global Ports Canary Islands ya han manifestado su apoyo para coordinar logística, promoción, movilidad y servicios, maximizando el impacto económico que dejará la feria.

La Seatrade Med 2026 permitirá atraer a líderes del sector, fomentar la cooperación internacional y consolidar las relaciones con las principales navieras del mundo, reforzando el papel del Puerto de Las Palmas como uno de los nodos estratégicos del turismo de cruceros en Europa y el Atlántico Medio.