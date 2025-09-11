Tensión en el encuentro de Carolina Darias con los residentes en Las Torres

Tensión en el encuentro de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, con los residentes del barrio de Las Torres, que temen la posible expropiación de 127 viviendas por el proyecto de la Nueva Ciudad Alta, que supone la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

En el encuentro, los vecinos reclamaron a Darias que la cita se debía hacer en la plaza y no en el centro ciudadano, donde estaban citados. La mayor parte de los asistentes se levantaron y se fueron e invitaron a gritos al resto de público que les siguiera. "Manipulación", exclamaron varios de los residentes en las puertas del centro ciudadano.

La alcaldesa se comprometió a que no habrá ninguna expropiación en el barrio.

HABRÁ AMPLIACIÓN