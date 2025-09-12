Más de 130 talleres y 2.245 plazas: cómo matricularse en la Universidad Popular de Las Palmas de Gran Canaria

La Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste (UP) de Las Palmas de Gran Canaria, dependiente de la Concejalía de Educación, abre el lunes 15 de septiembre el periodo de matrícula para el curso 2025-2026, que contará con un total de 136 talleres y 2.245 plazas distribuidas en los distintos centros repartidos por los cinco distritos del municipio.

La concejala de Educación, Nina Santana, resaltó que la Universidad Popular "es un espacio de formación, cultura y convivencia intergeneracional" que fomenta la participación ciudadana y amplía las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, "consolidándose como un recurso fundamental para la ciudad”.

La matrícula podrá formalizarse de manera online, desde las 10:00 horas del lunes 15 de septiembre hasta el miércoles 17, a través de la página web de la Universidad Popular .

La modalidad presencial también se habilitará en horario de mañana, de 10:00 a 13:00 horas, en los centros de Guanarteme, Ciudad AltaLa Paterna, Lomo Blanco y Tamaraceite; y en horario de tarde, de 16:00 a 19:00 horas, en los centros de La Isleta y Santa Catalina.

La programación de talleres de larga duración se ha estructurado en sesiones de dos horas, dos veces por semana, con una duración de entre cuatro y nueve meses.

Por áreas

La oferta abarca un amplio abanico de áreas que van desde las artes escénicas, con propuestas como aerobaile, bailes latinos, danza fusión o teatro, hasta las artesanías, donde se impartirán talleres de marroquinería, grabado en cristal, pirograbado, muñequería artesanal o técnicas textiles como dos agujas y ganchillo.

Las tradiciones canarias también tendrán un espacio destacado con cursos de cantos, bailes, guitarra y timple, mientras que en el ámbito musical se ofertarán clases de guitarra moderna y guitarra para divertirse.

La formación en nuevas tecnologías incluirá informática para principiantes, internet aplicado a trámites y gestiones, ofimática, iniciación al uso del móvil y el ordenador, dibujo digital con tablet y retoque fotográfico con Photoshop.

El área de salud y bienestar ofrecerá talleres de estimulación de la memoria, tanto de forma tradicional como con ordenador, así como estiramiento y consciencia corporal, estiramiento para mayores de 65 años, gimnasia correctiva, pilates y zumba.

En idiomas, se pondrán en marcha diferentes niveles y modalidades de inglés, con cursos orientados a la conversación, la pronunciación, los viajes e incluso una versión teatralizada.

Dentro del sector textil y de la moda, el alumnado podrá elegir entre arreglos y reciclaje de ropa, corte y confección, diseño, iniciación a la costura, patchwork, confección de prendas o el proyecto UP’Telier.

La oferta artística y creativa incorporará acuarela, dibujo y pintura anatómica y de retrato, pintura figurativa y abstracta avanzada, anatomía artística, pintura al óleo y acrílica, dibujo y pintura de iniciación, pintura en tela y un proyecto de costura creativa.

Por último, se impartirán talleres de diseño y fotografía, con formación en fotografía de iniciación, fotografía nocturna, fotografía digital, revelado analógico en blanco y negro y el proyecto EnfocArte, así como cursos de estética que incluirán manicura, pedicura y esmaltado, maquillaje, peluquería en niveles de iniciación y avanzado, además de técnicas de trenzado y recogidos.

Cada centro complementará su oferta con actividades socioculturales a través del programa Infoup, que incluirá talleres puntuales de artesanías y textiles, actividades físicas, exposiciones, charlas, cursos de manipulación de alimentos, alfabetización digital, conciertos y funciones teatrales, entre otras iniciativas.