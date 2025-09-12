83 años y aún reparte el queso a diario: la historia de Juan Suárez

Juan Suárez llega puntual a la cita con uno de sus clientes, una frutería en Ciudad Alta. Este maestro quesero, propietario de la Finca Fuente Morales, en Almatriche, sigue acudiendo, a sus 83 años, al reparto habitual del producto que más mima: su queso. «Tengo seis repartidores más, pero este trabajo no lo dejo, me gusta», comenta mientras baja del auto.

Las tradiciones viven en él y las cultiva como a su producto estrella. Actos que se repiten cotidianamente. Comienza a repartir la mercancía en Las Palmas de Gran Canaria a las 6:30 de la mañana, pero mucho antes ya está en la fábrica. «Llego desde las 4:00 porque me gusta ver que todos van saliendo delante de mi. El último soy yo».

Huérfano desde los 14 años y siendo el mayor de siete hermanos, al salir del cuartel se hizo cargo de su familia. Una pequeña finca de su madre, quien además le enseñó a hacer el queso, le sirvió para empezar por lo más básico y fundamental, abastecer de alimentos a los suyos. Entre esos productos, estaba la elaboración del queso.

La anécdota de la antigua central lechera

«Gracias a esa finquita fuimos escapando todos», subraya. Esos primeros quesos ya no solo se consumían en su casa, sino que se lo llevaba a los vecinos. Su buen sabor fue facilitando el boca a boca y, al cumplir los 20 años, como él mismo dice, empieza a «espabilarse» y a tomarse en serio dedicarse a la producción como un negocio.

«Para que otro se gane el dinero, me lo gano yo, pensé», y ese fue el salto para convertirse, de un pequeño vendedor, a tener su propia fábrica. Un logro que achaca a que nunca «le faltó» a un cliente.

En época de escasez tenía comercios que le pedían hasta 12 kilos de queso. «A veces me decían, ¿solo me traes eso?, extrañados, así que un día pasé por la antigua Central Lechera que estaba entonces por La Ballena y les pregunté si me vendían leche. Me dijeron que sí y cargué 50 cajas para hacer más queso».

Detalle de los quesos que lleva en su furgoneta. / ANDRES CRUZ

Juan no quería quedar mal con quienes en época de "borralla" -periodo de exceso de producción- "se portaban tan bien conmigo". Aquel fue el pistoletazo de salida para que su Finca Fuentes Morales despegara, y con ella, su empresa Juan Suárez e Hijos. «Venga y venga a hacer queso, y mira, ahora hago 1.000 kilos diarios», comparte orgulloso.

Prepara con cuidado, pero con ritmo, el pedido de la tienda a la que va a surtir. Asegura que el tipo que más le piden es el semicurado y el duro suave, pero tiene también quesos tiernos o duro fuerte y hasta yogur. «Del tierno se venden entre 500 y 600 kilos diarios, algunos en formato barra que ya van preparados para los bares y charcuterías», explica mientras los va colocando.

Zonas de reparto

Sus zonas de reparto en la capital: La Isleta, Vegueta, León y Castillo y Schamann, pero también acude a otros municipios. «Y los nuevos que me surgen se los voy pasando a los otros repartidores porque no me da tiempo».

Juan Suárez entra a una tienda de Schamann a dejar un pedido. / ANDRES CRUZ

Premiado en varias ocasiones por el concurso regional Agrocanarias, su sello Finca Fuente Morales sigue cosechando éxitos y fidelidad. «Hacer queso tiene su historia, entre el cuajo, la mezcla de leches y la sal, es laborioso, pero muy bonito». Lo que lamenta es que ya no haya gente con el mismo ánimo que él, pero con menos edad, que quieran dedicarse a este trabajo artesano.

Dice el refrán que ‘en casa de herrero, cuchillo de palo’, pero en su caso no aplica. «Si me sientan a la mesa sin queso, no como», dice con firmeza. A él le gusta especialmente el queso duro, «se acompaña con cualquier plato, sobre todo con un buen potaje o un vasito de café con leche por la mañana y una rala de gofio. Sale uno retozando que da gloria».

El maestro quesero se despide de la tendera orgulloso de haber cumplido con el trabajo bien hecho. «A seguir la ruta, que el tiempo es oro», comenta mientras cierra la parte trasera de la furgoneta y continúa, entusiasta, hasta el siguiente comercio.

Una historia, que como su queso, deja buen sabor de boca.