Darias defiende el papel de la policía de proximidad para ganar seguridad

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha defendido una Policía Local de "proximidad" para la ciudad durante su discurso en el acto de entrega de medallas al mérito policial a agentes y colaboradores. Este modelo policial se enmarca dentro de un nuevo estilo de ciudad que define como "policéntrica" y "multifuncional". Este prototipo urbano busca el acercamiento entre los barrios, que son "el alma de la ciudad", para dejar atrás el sistema de centro y periferia. Así, Las Palmas aspira a poner al alcance de la ciudadanía aquello que se considera "necesario para una vida buena, es decir, servicios y espacios públicos, así como comercios y servicios privados".

En este sentido, Darias manifiesta que la creación de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (Upal) y la Unidad de Mediación y Convivencia (Umec), adquiere sentido, pues son cuerpos que se encargan de atender, proteger y acompañar a los colectivos socialmente vulnerables, así como de actuar de mediador en las relaciones entre los vecinos y vecinas de la ciudad, respectivamente. "La seguridad constituye la base sobre la cual una sociedad puede desarrollarse, preservar su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos, y garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de sus instituciones", ha defendido la alcaldesa durante su discurso.

En consecuencia, la responsable del gobierno municipal ha destacado la importancia de fortalecer el cuerpo de la Policía Local, para lo que, asegura, se está trabajando en la ampliación de la plantilla con la incorporación de 45 nuevos agentes y con una nueva convocatoria de 59 nuevas plazas. Esto incluye a seis nuevos subinspectores y cinco inspectores. También ha expresado la entrada de nuevo personal al Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA). En el mismo recinto, el jueves, se dio por concluida la estabilización de 40 Agentes de Movilidad.

A estas nuevas medidas, Carolina Darias ha sumado mejoras en las infraestructuras. Así, se han concluido las obras del centro de entrenamiento policial, que podrá usarse en "breves fechas". Además, se ha iniciado la construcción de la nueva comisaría en Tamaraceite, con la que el Ayuntamiento busca cumplir su propósito de proximidad en este barrio. "Nunca más será periferia", ha asegurado Darias.

Transparencia, objetividad e igualdad. Estos han sido los valores por los que Carolina Darias ha felicitado a los 28 agentes y colaboradores que recibieron hoy la medalla al mérito durante el acto celebrado con motivo del Cristo de la Vera Cuz, patrón de la Policía de Las Palmas de Gran Canaria. La alcaldesa ha señalado que estos valores pueden agruparse en una sola idea: "el espíritu de servicio".

Durante la ceremonia, repleta de familiares y compañeros, la jefa de la Policía Local, Delia Martín Mederos, coincidió en esta misma idea: "Se encuentran ante una policía local que no cesa su empeño en prestar un servicio cada vez más cercano y eficiente". La comisaria arrancó su discurso felicitando a todos los agentes y expresando su agradecimiento por su trabajo para que "los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar cada día de una mejor convivencia".

Hizo hincapié en la relevancia del acto, que marca un "nuevo capítulo en la historia de la Policía Local", pues, por primera vez, se entregó la medalla de oro al mérito a una mujer del cuerpo policial: la oficial Ana Calero. "Ana, cada mujer que viste un uniforme en este cuerpo policial abre un camino, tal como lo hiciste tú. Un camino nuevo abierto a los cambios que deben iniciarse con firmeza y valentía. La misma que tuviste tú cuando decidiste incorporarte al cuerpo de la policía local. Felicidades", declaró.

La jefa de la policía, también puso en valor el trabajo de los galardonados con la medalla de plata, los subinspectores Francisco Moreno Peñate y Eloy Naranjo Perera, por la mediación que llevan a cabo en los conflictos interpersonales que les ha llevado muchas veces a "atentar contra sus vida".

El oficial Ismael F. León Santana también recibió la medalla al mérito, junto a sus compañeros Isidro Navarro León, David García Ramos, Juan Miguel Medina Melián, Néstor Rosales Sosa, Juan Carlos Hernández Vega, Domingo F. Sosa Marrero, Juan Adán Afonso Brito, Juan Fermín Déniz Mendoza, Jair J. González Hernández, Javier Suárez González, Yone Hernández Pérez, José Yeray Santos Cazorla, Iván García Cabrera y Víctor Montesdeoca Pinto.

La medalla también se entregó a autoridades y miembros de otros cuerpos policiales y entidades que han prestado apoyo a la Policía Local. Estos son el coronel de la Guardia Civil, Javier Peña de Haro; el comisario principal y jefe provincial de la Policía Nacional, Francisco Javier Berzal Tejero; el director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino Franquet; el comisario jefe de la Policía Local de Santa Lucía, José Luis Herrera León; el inspector de la Policía Nacional, Carlos Alberto Tallón Díaz, los subinspectores de la Policía Nacional César Gallardo Henríquez, Sergio González Arrizabalaga y Antonio Sánchez Ramírez; el cabo primero de la Guardia Civil, Juan José Tejero Puerto; y la comandante jefa del Servicio Veterinario de la Jefatura de Apoyo Sanitario del Arsenal de Las Palmas, Sonsoles Fuentes Gutiérrez.