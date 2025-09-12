Los juzgados de violencia sobre la mujer reclaman más personal especializado en Canarias

Los titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer han alzado la voz para destapar "carencias muy extendidas" e "importantes deficiencias" entre los territorios, tal y como han revelado en una encuesta de la que se ha hecho eco el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. En Canarias, los jueces especializados denuncian una falta de medios personales y materiales que complicará la mayor asunción de competencias a partir de este año, cuando pasen a asumir todos los delitos sexuales que se produzcan en las Islas.

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz, asegura que estas reivindicaciones llevan mas de una década presentes porque el Archipiélago ha quedado sistemáticamente "a la cola" en cuanto a recursos judiciales. "Siempre hemos sido los últimos en todo, la justicia como que no se ha tenido en cuenta y podemos decir que somos los últimos del partido", lamenta la magistrada.

Entre las deficiencias más graves, señala la ausencia de una Oficina de Atención a las Víctimas, prevista en la normativa pero que no ha sido dotada presupuestariamente. "Es fundamental que exista antes, durante y después del procedimiento judicial", apunta, pues facilitaría la recabación de las pruebas convenientes y que las denunciantes estén bien informadas del proceso.

Exigen la creación de una Oficina de Atención a las Víctimas para que puedan informarse

A esta problemática también se refiere la fiscal superior de Canarias, María Farnés, en la última memoria anual: "Supone un importante inconveniente para aquellas víctimas que finalmente, tras superar sus miedos o a pesar de ellos, comparecen en un procedimiento penal, con respeto, cuando no temor, hacia su verdugo, por las consecuencias que de ello pudieran derivarse, con desconocimiento de las medidas o ayudas que pueden solicitar y de sus efectos".

El Ministerio Público ahonda en que la falta de información a las mujeres que sufren este tipo de violencia "únicamente redunda en beneficio del agresor", ya que "no son pocas las veces que las víctimas, por carecer de un completo conocimiento de las ayudas de que serían acreedoras, de las facilidades y derechos que les asisten, deciden no continuar con el procedimiento, con toda probabilidad, en el erróneo convencimiento de ser esa la mejor solución para ellas".

Comarcalización de asuntos

Por otro lado, Díaz señala que debido a la comarcalización de asuntos en Las Palmas de Gran Canaria hay mujeres que se trasladan de distintos municipios y que pasan "muchísimas horas" en los juzgados. "Yo personalmente compro agua para que se la den a las víctimas, pero creo que sería necesario incorporar dentro de este espacio un lugar donde puedan tomarse un café o comer algo", afirma. Tampoco cuentan con un baño específico, por lo que cada vez que tienen que ir deben salir acompañadas de funcionarios a la zona donde se encuentran los demás familiares.

Las principales quejas, sin embargo, se deben a la falta de personal especializado de acuerdo al volumen de asuntos que asumen. La magistrada señala que de la lista de interinos que se incorporan hay "bastantes ocasiones" en las que llegan funcionarios con una "falta de formación absoluta" en este tipo de procedimientos porque se trasladan desde algún órgano civil sin pasar por una prueba previa y se encuentran por primera vez en días de guardias con presos o procedimientos que les resultan ajenos.

A partir de este año deberán asumir además todos los delitos sexuales del Archipiélago

"Es necesaria una formación especializada que tiene que ser previa, no dársela cuando vienen aquí", apunta la jueza, que propone que se lleven a cabo listas separadas de personal con experiencia en violencia de género, civil, social y contencioso. Esto repercute, añade, en una ralentización del ritmo del juzgado y en que la carga de trabajo recaiga en el personal con formación específica, que debe hacer horas de más y afronta más dificultades a la hora de la conciliación familiar.

Valora positivamente, en cambio, la eficacia de otras medidas como los cursos de reinserción para maltratadores que se llevan a cabo desde los centros penitenciarios. También las pulseras antimaltrato, que a pesar de algún fallo técnico que hace que salte debido a la geografía abrupta de Gran Canaria, ha resultado ser un medio efectivo de prevención. "Ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada a día de hoy en España, por lo que creo que es una herramienta importante para ser utilizada como medida de protección siempre y cuando no concurran los requisitos para el ingreso en prisión", concluye.