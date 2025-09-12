Un motor un tanque de gasolina y un tubo de escape: así es la bicicleta trucada que ha interceptado la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

La imaginación de los delincuentes no tiene límites cuando se trata de cometer delitos. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha parado a una persona que conducía una bicicleta trucada con un motor. Los agentes han informado de este hallazgo en sus redes sociales y han comunicado que su propietario ha recibido las denuncias correspondientes por tener una bicicleta ilegal.

Este nuevo caso de manipulación de vehículos es un delito contra la seguridad vial. Según informaron los agentes, esta alteración convierte automáticamente la bicicleta en una motocicleta, lo que implica la necesidad de contar con un permiso de conducción específico, matrícula, seguro y pasar la ITV.

Esto llevaba la bicicleta trucada

Lo que a simple vista parecía una bicicleta de montaña convencional terminó siendo un delito muy grave. Cuando los policías inspeccionaron este vehículo de cerca, descubrieron que en el cuadro llevaba acoplado un motor de combustión equipado con carburador, un tubo de escape y un depósito de gasolina colocado a la altura del manillar y el sillín.

Tras interceptar esta bicicleta modificada con un motor de combustión, la policía procedió a la identificación del propietario. El conductor carecía de la autorización necesaria para manejar este tipo de vehículos y fue sancionado. Posteriormente, la bicicleta quedó inmovilizada y se trasladó al depósito municipal.

Desde la Policía Local recuerdan que este tipo de manipulaciones no solo incumplen la normativa vigente, sino que además suponen un riesgo evidente para la seguridad vial.

El propietario se enfrenta a una multa y pena de prisión

Según la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), circular con una bicicleta o motocicleta no homologada acarrea multas de entre 200 y 500 euros. Sin embargo, la infracción más grave está en conducir un vehículo a motor sin permiso de conducir. Según el artículo 384 del Código Penal, esta conducta puede conllevar sanciones de hasta 6.000 euros, penas de prisión de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad.

Además, trucar una bicicleta para convertirla en un ciclomotor que no cumple los requisitos legales. Esto tiene multas de hasta 1.000 euros, además de la inmovilización inmediata del vehículo. Por último, en caso de accidente, el seguro no cubriría los daños ni a terceros ni al propio conductor, sean materiales o personales, lo que puede acabar con importantes responsabilidades económicas y legales.