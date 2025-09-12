Los muros hablan en el salón de plenos del Cabildo de Gran Canaria

A comienzos de junio de 1953, el pintor grancanario Jesús Arencibia regresó de Madrid, donde había realizado tres murales al temple para la decoración del Pabellón Canario de la Feria Internacional del Campo. Apenas puso pie en la isla, comenzó a preparar el que sería su proyecto más ambicioso hasta entonces: la serie de lienzos destinados a decorar el salón de plenos del Cabildo Insular de Gran Canaria. Aquella empresa, de proporciones artísticas excepcionales, estaba llamada a consolidar su prestigio como uno de los grandes nombres de la pintura canaria.

El edificio que se convirtió en la sede definitiva del Cabildo, tras haber ocupado otras construcciones a lo largo de su aún breve historia, había sido inaugurado apenas doce años antes. En ese contexto, el entonces presidente de la corporación, Matías Vega Guerra, acogió la propuesta de Néstor Álamo y encomendó a Jesús Arencibia la realización de cuatro lienzos monumentales con los que insuflar algo de vida a las desangeladas paredes blancas de su salón de plenos.

La relevancia de ese encargo no era menor: el Cabildo es el órgano de gobierno de la isla, de modo que la oportunidad de dejar su huella en ese espacio institucional convertía a Jesús Arencibia en el pintor grancanario más reconocido del momento. Se trataba, por tanto, de un trabajo que lo catapultaría al cénit de su carrera profesional, pese a encontrarse todavía en el ecuador de su vida.

No en vano, la inauguración de un encargo tan trascendente se enmarcó dentro de los actos conmemorativos de una fecha tan señalada para el franquismo como era el 18 de julio. Por ello, se esperaba que las pinturas fuesen una apología del régimen, exaltando su ideología y logros. Cabe recordar que apenas un año antes de que Jesús Arencibia comenzara a pintarlos, el 1 de junio de 1952, el Estado había anunciado con gran pompa el fin de las cartillas de racionamiento.

Escenas de prosperidad

En este contexto, los comitentes esperaban que los murales reflejaran escenas de prosperidad, de una ínsula habitada por isleños sonrientes, nadando en la abundancia que, según la propaganda franquista, la dictadura había logrado garantizar tras vencer la hambruna.

Mientras, cuando alguien preguntaba a Jesús Arencibia qué estaba pintando en esos lienzos monumentales, él respondía con una frase breve, casi enigmática: «El mar en sus dos aspectos: los dolores y los gozos». Y con ello lo decía todo, pues su obra iba a mostrar la relación profunda de los canarios con el océano, una relación tan dichosa como desdichada, hecha de celebraciones y tragedias a partes iguales.

De los gozos del mar, Jesús Arencibia apenas concretaba nada. Explicaba que no dejaba de replantearse su propuesta, ideaba proyectos que al principio le parecían brillantes y originales, pero que, al cabo de unos días, descartaba por considerarlos ya obsoletos. El artista parecía estar en busca constante de la forma perfecta de representar la alegría que el mar trae a los isleños.

En cambio, sobre las tristezas era más explícito. Hablaba de un pescador ahogado, de otros descendiéndolo de una barca destrozada por la tormenta, y de sus mujeres, que lamentaban ver sus embarcaciones regresar a tierra vacías. Estas imágenes transmitirían el lado oscuro de nuestra relación con el océano: la dureza de la vida marinera, las pérdidas y el sufrimiento que el mar también impone.

Misterio garantizado

Pero a pesar de su tamaño, Jesús Arencibia consiguió mantener ocultos los murales a la mayoría, y los pocos privilegiados que tuvieron la oportunidad de echar un furtivo vistazo al interior del salón de plenos tras su colocación aseguraban que el espacio había cobrado una nueva vida. Ahora tenía una ventana abierta al exterior, a la realidad cotidiana de los pescadores y de las amas de casa que, día tras día, veían pasar el brillo de las escamas y el rojo de las agallas. De ahora en adelante, el salón de plenos del Cabildo, decían enigmáticamente, olería a marisma y a salitre.

El 20 de julio de 1954 se publicó en la cuarta página del diario Falange, que formaba parte de la Cadena de Prensa del Movimiento, este breve anuncio titulado Los murales de Arencibia en el Cabildo Insular: «Como continuación a los actos conmemorativos del 18 de Julio, el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria ha dispuesto que el Salón de Actos pueda ser visitado hoy y el jueves, de seis a nueve de la tarde, para que el público admire las pinturas murales de Jesús Arencibia, tan espléndidamente acabadas y que tanto realce dan a esta ya de suyo hermosa sala del Cabildo Insular».

Expectación

Aquel martes por la tarde, una multitud se agolpaba a las puertas del Cabildo para poder ver los murales sobre los que tanta expectación se había creado. Para una pequeña ciudad aún provinciana, sin televisión y con escasas opciones de ocio, este acontecimiento era mucho más que una visita cultural: era el acontecimiento del verano.

Una vez abiertas las puertas al exterior, un inusual bullicio recorrió los pasillos del Cabildo. La multitud avanzaba hacia el salón de plenos, empujándose ligeramente, mientras las familias se arremolinaban a la entrada. Los niños estiraban el cuello, con los ojos brillantes de curiosidad, intentando adivinar qué secretos se ocultaban tras sus puertas, y los comentarios se cruzaban en un murmullo vivo, cargado de expectación:

-Dicen que se ven tormentas como si fueran reales.

-Pues yo he oído que salen cadáveres de ahogados...

-¿Y las alegrías? ¿Habrá fiestas, pesca abundante?

Las puertas del salón de plenos se abrieron lentamente, y el murmullo se transformó en un silencio expectante. Las autoridades franquistas, situadas en primera fila, entraron con paso solemne, seguidas de periodistas y curiosos. El olor a madera encerada del salón de plenos se mezclaba con una extraña electricidad en el aire, como si todos presintieran que iban a presenciar algo irrepetible.

Y entonces, cuando el público por fin pudo ver las paredes cubiertas por los lienzos de Jesús Arencibia, ocurrió algo inesperado: las conversaciones se detuvieron de golpe. Las miradas quedaron fijas en los muros. El silencio era tan denso que hasta el sonido de los zapatos sobre el suelo parecía retumbar.

Los gerifaltes permanecieron inmóviles, observando. El público contuvo la respiración. El prelado de turno –invitado inevitable en este tipo de ceremonias– no pudo evitar exclamar: «¡Santa Madre de Dios!». El militar, por su parte, masculló un insulto entre dientes. Solo un alto cargo de la Falange, fiel a sus principios, conservó impasible el ademán.

