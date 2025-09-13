50 voluntarios limpian la arena y el agua de la playa de las Alcaravaneras

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, a través de su Unidad de Medioambiente, y en coordinación con Proyecto Litore, llevó a cabo este sábado una jornada de limpieza en la Playa de Las Alcaravaneras con motivo del Día Mundial de la Limpieza de Playas y Ríos. La iniciativa reunió a alrededor de medio centenar de voluntarios y voluntarias que, divididos en diferentes zonas de actuación, contribuyeron a la retirada de residuos en la arena y en los fondos marinos de este espacio costero.

La actividad, que se prolongó entre las 9.30 y las 13.00 horas, arrancó con una charla a los voluntarios sobre el desarrollo de la misma y la importancia de concienciar en materia medioambiental. La jornada se organizó en dos ámbitos diferenciados: la franja terrestre, donde se recogieron principalmente colillas, plásticos y pequeños residuos con la ayuda de tamices; y la franja intermedia, hasta los tres metros de profundidad, en la que los participantes usaron equipos de snorkel.

Beatriz Calzada charla con los voluntarios de limpieza / LP/DLP

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó: "La limpieza de Alcaravaneras no solo nos permite mejorar nuestro entorno inmediato, sino que nos recuerda la importancia de sensibilizar y actuar frente a la contaminación marina, tanto en tierra como en la lámina de agua. Este tipo de iniciativas refuerzan nuestro compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio marino, objetivos prioritarios para la Autoridad Portuaria".

Concienciar

Calzada agradeció al Proyecto Litore su colaboración e implicación en esta actividad y recalcó que realizan una labor importantísima en el mantenimiento y concienciación sobre mantener limpios nuestra costa y nuestro mar. Además, dio las gracias a los voluntarios, "niños y mayores que hoy han querido implicarse en esta jornada de recogida de residuos", puntualizó, y añadió: "Las administraciones públicas tenemos que propiciar este tipo de actividades todo el año".

El operativo contó con la participación activa de la Unidad de Medioambiente de la Autoridad Portuaria, la Policía Portuaria en tierra y mar, Sepcan, Guardia Civil, Cruz Roja, y la escuela de pesca Oleaje. Los residuos retirados fueron entregados a los servicios municipales para su adecuada gestión y clasificación. Parte de ellos se destinarán a proyectos de economía circular impulsados por colectivos como Precious Plastic, que reutilizan plásticos para fabricar objetos de uso cotidiano.

Desde Proyecto Litore, Dácil de la Guardia, responsable de la iniciativa, recordó que este tipo de limpiezas "son una herramienta esencial para sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de la basura marina y, al mismo tiempo, una forma práctica de implicar a la sociedad en el cuidado de los ecosistemas". Señaló, además, la importancia de realizar estas actividades de la mano de los organismos públicos, "porque de esta manera llegamos a más gente".

Al finalizar la jornada, participantes y organizadores compartieron experiencias y reflexiones sobre la importancia de la conservación del medio marino.

Con esta iniciativa, la Autoridad Portuaria de Las Palmas se suma un año más al evento de voluntariado ambiental más grande del mundo, reforzando su compromiso con los objetivos de sostenibilidad marcados por la ONU y consolidando su papel activo en la preservación del litoral y la biodiversidad marina del Archipiélago.