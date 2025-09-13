La K-Pop Party Gran Canaria convierte Schamann en un puente cultural con Corea

El aire vibraba con la música coreana en la Plaza de Don Benito. Jóvenes con camisetas de sus ídolos, pelucas de colores y disfraces inspirados en dramas se mezclaban con familias y curiosos en una jornada que convirtió a Las Palmas de Gran Canaria en un rincón de Seúl por un día. La K-Pop Party Gran Canaria, organizada por el Consulado de Corea y el Ayuntamiento, reunió a miles de personas entre puestos, talleres, actuaciones y comida. Un festival que, más allá de la música, se convirtió en un espacio de convivencia intergeneracional.

La voz de las instituciones

El cónsul Koh Moon-hee quiso subrayar la importancia del encuentro: «Estoy muy orgulloso de estar aquí. Este evento es especial porque coincide con el aniversario de la diplomacia entre Corea y España».

La alcaldesa Carolina Darias recordó que la cita se celebraba en pleno corazón de Schamann, coincidiendo con las fiestas de Los Dolores. Destacó que era «un día de celebración, con talleres y concursos de k-pop muy demandados por los jóvenes». También remarcó la relevancia de la comunidad coreana vinculada al Puerto de La Luz y la capacidad del K-pop y la gastronomía para proyectar una «diplomacia suave» que ha dado a Corea presencia mundial.

Paula Pérez, Laura Rodríguez y Andrea Mejías vestidas de las Guerreras K-pop / José Carlos Guerra

El trabajo de la organización

La producción recayó en un equipo coordinado por Tamara Guerra, que detalló un programa cargado de actividades: desde juegos tradicionales hasta concursos de baile, masterclass, ilustradores, charlas de literatura y un encuentro de k-dramas que agotó plazas. «Queríamos un espacio para que los jóvenes compartan sus hobbies», señaló, convencida de que la acogida demuestra el auge del fenómeno.

Los escenarios se llenaron a lo largo del día con actuaciones de canto, exhibiciones drag, concursos de random dance y academias dedicadas al K-pop. El público, entregado, acompañó con gritos y coreografías improvisadas que llenaron la plaza de energía.

Algunos de los asistentes a la K-pop Party Gran Canaria vistiendo de sus personajes y grupos musicales favoritos. / José Carlos Guerra

Talleres y descubrimientos

Uno de los rincones más concurridos fue el de manualidades. Allí, Niko Tárraga guiaba a niños y adultos en la creación de máscaras de nácar. Explicó que antes habían hecho llaveros con motivos coreanos y que más tarde se atreverían con cometas, abanicos o joyeros. Para él, lo especial es que estas actividades permiten acercarse a tradiciones que «un niño puede estar haciendo en el otro lado del mundo».

En otro puesto, Mingui Herrera ofrecía literatura coreana, desde cómics hasta novelas, junto a figuras inspiradas en grupos musicales. Aseguró que lo importante en estos espacios es transmitir que «aquí lo que se valora es el amor propio».

La gastronomía fue otro gran atractivo. Los visitantes degustaron kimchi, gyozas y tteokbokki, acompañados de bubble tea. Los aromas de especias y fermentados se mezclaban con la música, envolviendo el ambiente en una experiencia sensorial.

Los más pequeños disfrutando de la jornada que ofreció la K-pop Party Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Entre fans y familias

El entusiasmo de los asistentes se notaba en cada rincón. Sihori García contaba que ya había estado el año pasado y que esta vez participaba en el desfile: «Las actividades están súper entretenidas y lo mejor es poder hablar de lo que te gusta».

Para Sara Pérez León, que descubrió la cita en TikTok, la experiencia fue toda una revelación. Era su primera vez y disfrutó tanto de la comida como del ambiente festivo: «Me encanta el ambientazo que tiene el evento, todo el mundo es muy agradable», resumió.

Los niños también disfrutaron. Oriana Alejandra Santana dijo que lo que más le atraía eran «las Guerreras K-pop y las manualidades». Noa Ruano confesó que llevaba años escuchando música coreana, que la descubrió a través de un videojuego, y que lo que más le llamaba la atención eran «los puestos de pósters y llaveros» además de la actividad de las cometas.

Los más pequeños disfrutando de la K-pop Party Gran Canaria / José Carlos Guerra

El fenómeno K-pop también une generaciones. Alicia Almeida reconoció que estaba allí por su hija Alexia: «Empezó con el K-pop, luego los k-dramas y ahora la comida, todo lo que es Corea le apasiona. Y yo me he ido enganchando a través de ella».

Alexia explicó que descubrió su pasión hace un año y medio en YouTube, a través de series y música. Madre e hija compartieron además un recuerdo reciente: un viaje a Barcelona para asistir a un concierto de BlackPink, uno de los grupos musicales coreanos del momento. «Fue una experiencia maravillosa», explicó Alicia mientras recordaba el entusiasmo de su hija.

Los más pequeños disfrutando de la K-pop Party Gran Canaria / José Carlos Guerra

Escenarios de color

El escenario principal fue uno de los epicentros del día. Concursos de random dance, actuaciones musicales y un desfile de ropa tradicional coreana llenaron de color y emoción la plaza.

Entre las participantes, Paula Pérez, Laura Rodríguez y Andrea Mejías se presentaron disfrazadas como Guerreras K-pop. Juntas siguen la fiesta desde hace tiempo y reconocen que no solo la idea de la fiesta era tentadora, sino que lo más bonito de todo es para las jóvenes «trabajar mucho en el disfraz». Entre amigas y gente nueva con la que compartir pasión disfrutan de la animación y la música coreana. «El ambiente es genial, la gente súper simpática, hay mil talleres y actuaciones», aseguraron.

El público vibró con cada actuación. Grupos de amigos se sumaban a las coreografías, mientras otros se hacían fotos para redes sociales. El festival se convirtió en un escenario compartido donde todos, sin importar la edad, encontraban su lugar.

Instante de hoy en la K-pop Party Gran Canaria / José Carlos Guerra

Aniversario diplomático

El festival también sirvió para conmemorar el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y España. Para el cónsul Koh Moon-hee, se trataba de «un día muy especial, para los coreanos también». Ese marco otorgó al evento un valor añadido como símbolo de encuentro cultural.

La alcaldesa Carolina Darias fue clara al afirmar que Las Palmas de Gran Canaria «seguirá apostando por ser un referente cultural abierto al mundo». Sus palabras conectaron con la emoción de un público que, entre talleres y conciertos, descubrió en la cultura coreana un espejo donde mirarse.

Los asistentes a la K-pop Party Gran Canaria con vestimentas de sus grupos musicales y personajes coreanos favoritos / José Carlos Guerra

Conexión entre culturas

Cuando cayó la tarde, la plaza fue recuperando la calma. Entre bolsas de recuerdos, fotos compartidas y coreografías improvisadas, quedaba flotando un eco de canciones que parecía prometer que esta conexión entre Canarias y Corea no ha hecho más que empezar.

Más allá del eco musical y los talleres, la jornada dejó la imagen de una comunidad diversa que se reconoce en la cultura como espacio de encuentro. Jóvenes que aprendieron a escribir su nombre en hangul, madres que compartieron el entusiasmo de sus hijas, y curiosos que probaron por primera vez un plato coreano comprobaron que el festival fue mucho más que un espectáculo: fue la prueba de que Las Palmas de Gran Canaria puede latir al ritmo de cualquier cultura sin perder su propia identidad.