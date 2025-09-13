Darias sobre la gestión de Las Canteras: "No entendemos por qué ahora se ponen problemas que antes eran válidos"

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, subrayó este sábado que "durante años" la playa de Las Canteras ha contado con la máxima colaboración por parte de la Dirección General de Costas, por lo que "no entendemos por qué ahora se están poniendo problemas a actividades que, hasta el año pasado, eran perfectamente válidas", en referencia a la feria de artesanía que se celebra habitualmente en el paseo del arenal capitalino.

Darias insistió en que lo que pide es "que el autogobierno se ejerza de manera adecuada, sin uso inadecuado o partidista de las competencias", comentó a los medios de comunicación en un acto realizado este sábado en Schamann.

La regidora relató que tras recibir la primera comunicación oficial el pasado 20 de mayo por parte del Gobierno de Canarias, fue a principios de julio cuando el Consistorio presentó una nueva solicitud sin haber obtenido hasta ahora ninguna información más al respecto.

La alcaldesa concluyó cuestionando que "no conoce" ninguna declaración en esos mismos términos dirigida a otros municipios de Canarias.