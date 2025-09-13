Galletas estilo New York en Tamaraceite: así nació el éxito de DemáCookies

Detrás de las revolucionarias galletas de DemáCookies está una familia que emprendió por pura casualidad. La gran variedad y peculiaridad de sabores han enamorado a muchos. También el tamaño de las galletas, que están rellenas y con un interior suave. Son del estilo New York, un tipo de galleta que se caracterizan por una textura gruesa y suave, con un interior blando. La orfebre de las obras de arte comestible es Ofelia Ramos, una apasionada por la cocina, que desde su casa empezó a experimentar con recetas.

Ramos confiesa que la cocina siempre ha sido su fuerte. Cuando descubrió esta categoría de galletas le picó la curiosidad y probó a prepararlas. Lo que no sabía es que esa primera hornada sería la que le cambiaría la vida. Las galletas no solo gustaron, sino que arrasaron, y pronto empezó a regalar a amigos y conocidos.

Aunque casi siempre estaba horneando, para ella era un pasatiempo más. Sin embargo, algo le hizo cambiar completamente su perspectiva. Su marido, que era el único ingreso de la casa a través del taxi, empezó a no ganar tanto dinero como antes y tenía un comportamiento diferente. Los médicos le diagnosticaron alzhéimer y tuvo que dejar de trabajar. «Es como es como que la vida y el universo te suelta una mano y te da otra», afirma Ramos.

Sabores para todos los gustos

En el barco se subieron sus dos hijos Gerardo y Alberto Rojas, que siguen siendo parte esencial de la empresa. «Teníamos que escoger entre perderlo todo y rezar para que mi padre tenga una ayuda o directamente montar algo», cuenta Alberto. Empezaron de cero, con muy poco presupuesto y con muchas dudas. Tardaron un año hasta que decidieron definitivamente emprender y encontraron un local. Era una empresa arriesgada porque están ubicados en una calle secundaria de Tamaraceite. Aunque tras dos años de apertura aseguran que los clientes van a la tienda desde todos los rincones de la Isla, e incluso desde otras Islas o la Península.

Por la falta de presupuesto inicial se vieron obligados a ser creativos y montar la pequeña tienda con las pocas cosas que encontraban. Por ejemplo, el mostrador lo elaboró la propia Ramos con las tablas de las camas de cuando sus hijos eran pequeños, y también creó toda la decoración del establecimiento. «Yo soy muy creativa, necesito crear todo el rato», confiesa Ramos.

Esta imaginación desmedida le ha ayudado a crear todo tipo de sabores que han conseguido afianzarse entre las galletas favoritas de sus clientes. Desde la clásica a sabores más originales como red velvet, doble chocolate, Dubai y la filisaurio, hecha con galletas dinosaurio. Una de sus propuestas más rompedoras es la galleta de Takis y la de Quevedo, con cubanitos y peta zetas. «Para mí es una necesidad crear cosas nuevas constantemente», destaca Ramos. La última novedad ha sido un brookie, una mezcla de galleta con brownie, que ha volado de los mostradores.

Todas son diferentes, aunque tienen en común que están elaboradas de forma artesanal. Cada una cuenta con su receta personalizada, y Ramos destaca que se elaboran sobre todo con amor. «Nuestro eslogan es que está hecho con masa amor», apunta la repostera. La singularidad de las galletas les ha hecho llegar a una clientela muy amplia, que además ya se ha convertido en fiel. «No queremos ser los mejores, queremos ser los favoritos, ese es nuestro propósito», explica Ramos.