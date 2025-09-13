La radiografía del delito en Canarias: aumentan los homicidios imprudentes y el narcotráfico

La sociedad canaria se ha visto sacudida por 13 delitos cada hora durante el año pasado. Así lo refleja la última memoria anual de la Fiscalía Superior de Canarias, que revela las cifras de criminalidad más altas del último lustro, con 117.907 diligencias previas abiertas por la comisión de posibles ilícitos.

Este incremento afecta en especial a Las Palmas, que con una subida del 20,59% con respecto a los datos de 2023 se sitúa como la segunda provincia en la que más se han disparado las investigaciones abiertas por el Ministerio Público, solo por detrás de Asturias. El aumento ha sido más controlado en el caso de Santa Cruz de Tenerife, con un 8% más de procedimientos que le sitúan más cerca de la media nacional.

Hay una subida generalizada en todo el Archipiélago de delitos contra la vida, sostenida por los homicidios imprudentes, que en el caso de Las Palmas se han visto incrementados en un 100% y en Santa Cruz de Tenerife en un 17,39%. Parte de ello se debe al aumento de la siniestralidad laboral que llega a los juzgados , con la apertura de 11 diligencias previas por homicidios imprudentes debido a accidentes en el trabajo.

De media, se producen 13 delitos cada hora en Canarias

Sin embargo, en cuanto a asesinatos y homicidios dolosos ha habido un ligero descenso. Se han abierto diligencias contra una única persona en Las Palmas por un crimen agravado y contra dos en Santa Cruz. Respecto a los homicidios, se han detenido a 54 personas en la provincia oriental y a otras 56 en la occidental.

También se incrementan un año más los delitos de lesiones, que crecen un 23,53% en Las Palmas y un 24,24% en Santa Cruz, como viene siendo habitual en el último lustro.

La Fiscalía observa una tendencia al alza de las agresiones sexuales en ambas provincias

En el caso de las agresiones sexuales, la Fiscalía observa una "clara tendencia al alza en ambas provincias", con un aumento del 7,16% en Tenerife y de un 15,4% en Las Palmas. Los delitos que más se disparan, impulsados por el uso de las tecnologías, son los relacionados con la pornografía infantil y la producción o distribución de material pornográfico.

Las infracciones contra el patrimonio, entre las que se incluyen los robos, hurtos y estafas, han caído un 24,7%, si bien estos datos son los que más se han visto afectados por una reforma que limitó el envío de los atestados policiales a los juzgados.

Tráfico de drogas

Entre los aumentos más significativos se encuentran los asuntos relacionados con el tráfico de drogas, que crecen hasta un 33,27% en Tenerife y un 14,28% en Las Palmas. A este fenómeno hace referencia la memoria de la Fiscalía General del Estado, que explica que "la situación geográfica de las Islas, cercana a las rutas atlánticas, provoca intervenciones derivadas de abordajes y de su utilización como lugar de desembarco de estupefacientes en embarcaciones deportivas".

Las diligencias abiertas por delitos relacionados con la corrupción en administraciones públicas, como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o malversación, también crecen. El Ministerio Público investigó 1.238 casos, es decir, un 82,25% más que en 2023, con cifras muy semejantes en ambas provincias.

Violencia de género

La memoria contempla un apartado específico para los casos de violencia de género. Mientras que Las Palmas sufrió un incremento del 10% interanual de este tipo de agresiones, Santa Cruz de Tenerife experimentó una caída del 27,25%.

El Ministerio Público pone el foco en la "incidencia creciente" de los delitos de violencia sobre la mujer que se cometen a través de las redes sociales. El anonimato del autor, señalan, dificulta la investigación en casos de acoso, amenazas, coacciones y quebrantamientos de condena porque requieren de una investigación tecnológica compleja que "dilata en exceso la tramitación de los procedimientos".

La eliminación de los juzgados de violencia sobre la mujer de Santa María de Guía, Arucas y Telde para agrupar estos asuntos en Las Palmas de Gran Canaria abrió un debate político en 2024. La Fiscalía señala que esta medida ha supuesto una "mayor carga de trabajo" en los juzgados de la capital grancanaria, pero también ha permitido la adscripción de un médico forense y la consecuente agilización en la elaboración de informes por parte del Instituto de Medicina Legal.

Trata y extranjería

La memoria recoge una disminución de los expedientes de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados que llegan al Archipiélago, así como tiempos de resolución y pendencia más cortos. En Las Palmas la caída ha sido de un 25,5% respecto a 2023, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se han incoado mil expedientes menos.

El Ministerio Público vuelve a poner de manifiesto la "falta total y absoluta de regulación legal o reglamentaria" de los Centros de Atención Temporal, que señala que son "lugares donde las personas se encuentran privadas de libertad, y cuya organización y funcionamiento dependen del comisario de policía correspondiente".

Tacha además de labor "imposible" la detección de una víctima de trata de seres humanos en uno de estos centros porque se requiere una "observación y una interacción de personal cualificado en el tiempo".

Delitos económicos

En cuanto a los delitos económicos, ha habido una caída en la provincia de Las Palmas, que ha pasado de once diligencias en 2023 a seis el año pasado. Esto se debe a que ahora el inicio de estos procedimientos se produce por la presentación de atestado por parte de la policía. Cinco derivan de una denuncia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria: tres de ellos por delitos de frustración de la ejecución y dos por delitos contra la Hacienda Pública.

En Santa Cruz de Tenerife, se incoaron otras cuatro diligencias de investigación, dos de ellas por delitos societarios y otras dos por insolvencia punible o frustración de la ejecución.

Menores

El área de menores de la Fiscalía destaca un aumento de los procedimientos relativos al maltrato familiar, a la violencia de género y de las agresiones sexuales. La media de menores detenidos que pasan a disposición de la sección especializada de Las Palmas es de entre tres y cuatro cada semana.

El tiempo aproximado que se tarda desde la comisión de una infracción penal hasta su enjuiciamiento es de cinco meses en delitos leves y diez meses en el resto, a excepción de las cautelares, maltrato familiar y violencia de género, situaciones en las que se reduce a tres meses. Los que más tiempo llevan son aquellos casos en los que es necesario practicar una prueba preconstituida, que puede alargar el tiempo transcurrido hasta los 25 meses.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, el Ministerio Público habla de un aumento general de las infracciones penales susceptibles de comisión por menores de edad, "sin perjuicio del aumento de denuncias de delitos de violencia sexual". En dicha provincia se ha pasado en un año de 2.361 diligencias preliminares incoadas a 2.620, con 549 expedientes de reforma de menores. Los principales brotes de delincuencia están relacionados con delitos de violencia intrafamiliar y con conductas violentas y atentatorias a la integridad moral relacionadas con el bullying o acoso escolar, que usa como instrumento del delito las redes sociales.