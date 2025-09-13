Aviso de cierre para el taller de megayates del Puerto de Las Palmas por no tener licencia

El taller de megayates del muelle del Refugio, que comenzó a operar el año pasado, carece de licencia o título habilitante para su puesta en funcionamiento. El Servicio de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dependiente del Área de Urbanismo, requirió ayer a los responsables de las instalaciones para que procedan a la paralización de la actividad en un plazo de dos días o procederá a la clausura y precinto de las instalaciones, ubicadas frente a la pasarela Onda Atlántica, tras un proceso que arrancó el pasado marzo a raíz de una denuncia vecinal por ruidos.

Las instalaciones, que ocupan una parcela de más de 15.000 metros cuadrados junto a la Avenida Marítima y el castillo de La Luz, son una de las piezas clave del proyecto puerto ciudad, aunque antes de su puesta en marcha recibieron una fuerte contestación ciudadana por los potenciales perjuicios que la actividad podría generar a la vecindad de La Isleta.

¿Cómo se supo que el taller de megayates carece de licencia?

Fue una persona que reside en este barrio capitalino quien llamó a la Policía Local en marzo de este año alertada por los ruidos que escuchaba en su casa. Tras personarse en la vivienda, los agentes pudieron observar las tareas de reparaciones de embarcaciones y escucharon el ruido que estas generaban, audible tanto con las ventanas abiertas como cerradas, de acuerdo con el informe que los agentes elaboraron aquel día. La molestia, según pudieron constatar poco después al acercarse hasta la pasarela aérea que conecta el mercado del Puerto con el muelle Sanapú, procedía de una máquina de chorreo de arena para limpiar a presión los cascos de los barcos.

Embarcaciones en el nuevo taller de megayates / Juan Carlos Castro

La denuncia vecinal motivó una actuación de la Dirección General de Edificación y Actividades del Ayuntamiento, en la que se personó la Autoridad Portuaria de Las Palmas como propietaria del suelo que gestiona en concesión Rodritol, empresa con la que este periódico contactó ayer sin obtener respuesta. La institución aportó el pasado 30 de julio un escrito de alegaciones al que adjuntó un informe sobre medición de ruido, aunque durante la tramitación del expediente, en Urbanismo hallaron una presunta irregularidad más grave que las posibles afecciones por ruido.

Una infracción más grave que la denuncia original

Tras el trámite de audiencia a Rodritol y a la Autoridad Portuaria, Urbanismo pudo constatar que «no consta la concesión de licencia de apertura ni la presentación de declaración responsable», un paso imprescindible para legitimar el funcionamiento de una actividad como la que tiene lugar en el muelle del Refugio. El Servicio de Edificación y Actividades emitió un informe el 6 de agosto en el que se reconoce la relevancia de la queja por ruido, pero se dejaba constancia de la «mayor gravedad» de la infracción contra el orden jurídico por la inexistencia de un título habilitante.

De hecho, el autor del informe hace constar que la documentación aportada por la Autoridad Portuaria para tratar de justificar los ruidos del taller de megayates «resulta irrelevante». Para poder tomar en consideración su contenido, explica, tendría que existir una legitimidad en el desarrollo de la actividad de la que el taller de megayates carece en la actualidad.

Dos días para cerrar o aviso de precinto

La resolución más reciente del Ayuntamiento, emitida ayer, da un plazo de dos días a la empresa para que lleve a cabo la paralización de la actividad. Si el taller de megayates continúa en funcionamiento pasado ese tiempo, la Policía Local podría personarse en el muelle para proceder a la clausura y precinto de las instalaciones hasta que sea entregada una declaración responsable que legitime la apertura. La concesionaria, en cualquier caso, puede presentar un recurso contencioso-administrativo y solicitar las medidas cautelares que considere oportunas, como la paralización de esa orden de cese de actividad, hasta que el juzgado resuelva sobre el fondo de la cuestión.

La orden de paralización de la actividad es el escollo más reciente de un proyecto anunciado por Rodritol en 2016. La empresa no obtuvo la concesión portuaria sobre el suelo del Refugio, una pieza clave del plan Puerto-Ciudad, hasta finales del año 2020. Lo hizo a pesar de la contestación social que el proyecto causó en La Isleta, donde la vecindad se mostró escéptica por sus efectos sobre el barrio, y con un informe negativo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que la Autoridad Portuaria consideró «falto de rigor». Pocos meses antes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había concedido la licencia urbanística para dar forma al taller y levantar una nave cúbica de 24 metros de altura tras exigir varias modificaciones en el proyecto para reducir su impacto paisajístico. A partir de entonces, Rodritol comenzó a ejecutar las obras necesarias para poner en marcha el taller, que aún no han terminado y para las que ha tenido que solicitar aplazamientos.