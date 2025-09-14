Cortes de tráfico en la Vega de San José para finalizar el pintado de la calzada: estas son las calles y los horarios

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordenará el tráfico a partir de esta noche en el barrio de la Vega de San José con cortes de calles nocturnos para finalizar al pintado de la calzada que ha sido asfaltada recientemente por la obra que conecta los tramos 1 y 2 de la Metroguagua.

Las calles Alicante y Villa de Zarauz sufrirán cortes entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente, a partir de este domingo y hasta el miércoles 17 de septiembre. Los vehículos de emergencias sí podrán acceder al Hospital Insular y al Centro de Salud de San José.

En la intersección entre las calles Villa de Zarauz, Paseo Blas Cabrera y Paseo San José, el cierre se producirá desde las 22:00 hasta las 06:00 horas la noche del próximo lunes 15 de septiembre al martes 16 de septiembre. En este caso las unidades de emergencias también podrán acceder al Hospital Insular.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 370.000 euros, pretenden mejorar la accesibilidad de los peatones con nuevas aceras, y dar continuidad a los carriles bici que unen los paseos de San José y Blas Cabrera.