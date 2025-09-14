Personajes
La historia no tan ‘peligrosa’ de la casa de Chano y Lola
Fotos de Chano ‘El peligroso’ y Lola, su esposa, recuerdan la construcción de Villa Caleta
Convertida hoy en una curiosidad urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, Villa Caleta fue el hogar que Isidro Santana Afonso, conocido popularmente como Chano El peligroso, construyó para vivir con su esposa Lola junto al mar en la zona de La Puntilla, proceso del cual han salido a la luz imágenes poco conocidas
Pocos se atrevían a reprocharle que hubiese decidido construir su vivienda sobre las rocas y a escasos metros del mar en la zona de La Puntilla, en Las Palmas de Gran Canaria, no tanto porque ya en la década de 1960 se trataba del incumplimiento de una normativa urbanística aún en pañales sino porque tampoco resultaría sencillo convencer a aquel corpulento inquilino curtido en las calles del barrio de La Isleta a base de escapar de una policía que le perseguía por su vinculación a los postulados políticos de izquierda cuando el régimen fascista de Franco continuaba dirigiendo con mano de hierro –y porras de madera forradas en piel– el rumbo del país.
Esa era la realidad de Isidro Santana Afonso, conocido popularmente como Chano El peligroso, cuando decide instalarse junto a su esposa Lola en una casucha de autoconstrucción colgada sobre el mar que sigue aún en pie en la prolongación del paseo de Las Canteras en dirección al Confital.
Pescador de profesión, su apodo se debe a su destreza para escapar por los tejados de chabolas
Aunque hoy resulte simpático definir Villa Caleta como una chabola premium la realidad es que dicha construcción no se diferenciaba demasiado de los chamizos fabricados a base de ladrillos, maderas y uralita para los techos que a comienzos de la década de 1960 empiezan a proliferar en la capital grancanaria para acoger a las numerosas familias que a falta de oportunidades en las zonas agrícolas de Gran Canaria optan por trasladarse a la capital en busca de oportunidades o, si ya eran vecinos de la ciudad, lograr cierta intimidad doméstica a la cual, por su falta de medios económicos, no había otra manera de acceder.
El popular refrán de «a río revuelto, ganancias de pescadores» le viene que ni pintado a la historia de Chano porque, primero, Isidro Santana Afonso se dedicó, entre otras labores, a la pesca; y segundo, los Ayuntamientos carecían de eficientes políticas urbanísticas que impidieran asentamientos como Villa Caleta o los poblados de infraviviendas tipo El Confital, la carretera del Rincón, la zona de Martín Freire y, entre otros, el enclave conocido como La Punta, en pleno recinto portuario de Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy se asienta la Zona ZEC de Canarias.
De ese río revuelto se aprovecha este vecino de La Isleta para levantar Villa Caleta a orillas del mar pero también es fruto de su vida en las áreas de chabolas lo que le acabaría apodando como El peligroso, un sobrenombre que hace referencia a la capacidad de Chano para escapar de la policía militar del régimen franquista huyendo por los techos de aquellos endebles chamizos.
Puede parecer un anécdota sin demasiada importancia pero aquel método de huida suponía un riesgo en el cual Santana Afonso se jugaba la vida.
Isidro Santana, verdadero nombre de Chano, fue perseguido por sus ideas de izquierda
Las imágenes poco conocidas de la construcción de Villa Caleta, una vivienda de autoconstrucción formada por un único espacio donde tanto se dormía como se cocinaba, sirven para ilustrar no sólo este reportaje sino los mecanismos de busca vida a los que se agarraban como lapas las clases desfavorecidas en una Isla y un país donde cubrir sus necesidades importaba poco o nada.
Durante la década de los años 90 del pasado siglo se comienza a ordenar el urbanismo de la capital grancanaria y al mismo tiempo que se inicia la reubicación de quienes habitaban los núcleos chabolistas también se empieza a buscar solución a construcciones como la que habitaban Chano El peligroso y Lola a pocos metros de la playa de Las Canteras.
La llegada a las urbes de población rural provocó el aumento de chozas y casas de autoconstrucción
Hoy, junto al que fuera hogar del matrimonio en La Isleta se encuentra asimismo un popular restaurante que ocupa un inmueble que también se benefició de los vacíos urbanísticos de la época cuando se construyó siendo tanto Casa Camilo –nombre del negocio– y Villa Caleta dos ejemplos vivos de una época de la cual quedan cada vez menos rastros en la ciudad.
En estas imágenes poco conocidas tomadas en la década de 1960 se muestra a Chano El peligroso junto a Lola, su esposa, durante unos trabajos de mejora en Villa Caleta, el hogar del matrimonio ubicado junto al mar y que aún se mantiene en pie en la zona de La Puntilla de Las Palmas de Gran Canaria.
