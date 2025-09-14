La industria pesquera en el Puerto de Las Palmas: memoria de una época dorada

«Era un espectáculo ver la descarga de pesca con la pluma de los barcos y una cesta de mimbre», afirma el periodista y cronista del Puerto de Las Palmas, Juan Francisco Fonte en Testigos, memoria de la industria pesquera en el Puerto de Las Palmas, el documental elaborado por el Clúster Marítimo de Canarias en el marco del proyecto nacional Un país de mar y que fue presentado el jueves en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

Se refiere Fonte a la década de los setenta y ochenta del siglo XX, cuando la actividad de la pesca industrial alcanzó su máximo esplendor en el Puerto de Las Palmas.

Esta descarga se realizaba en el Muelle Santa Catalina, donde se clasificaban los pescados y se pesaban «en una báscula que tenían los armadores que compraban la pesca» para las factorías instaladas en El Rincón o en la zona de La Puntilla.

El documental Testigos, memoria de la industria pesquera en el Puerto de Las Palmas reúne la visión de ocho personas que han estado vinculadas de una forma u otra a ella o al Puerto de Las Palmas y en las islas comparten sus testimonios para crear un relato común sobre la historia de esta actividad y su importancia en el desarrollo económico y social de la isla.

Ocho visiones

El presidente del clúster, Germán Suárez, asegura que «no se entiende el Puerto de Las Palmas que tenemos hoy en día, nuestra capacidad, nuestro liderazgo en el sistema portuario español y en esta zona del Atlántico, sino miramos atrás y vemos todo lo que aprendimos de aquella época maravillosa de esplendor económico, comercial y social».

Imagen de archivo de marinos faeando en un barco pesquero. / C.M.C.

Las personas que protagonizan este documental son Juan Francisco Fonte, cronista oficial del Puerto; Juan Francisco Martín, capitán mercante y ex director comercial de La Luz; José Ramón Fontán, armador y fundador de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Altura (Anacef); Javier Touza, presidente de la cooperativa de armadores de pesca de Vigo; Cecilio Hernández, ex policía portuario y guía didáctico del Puerto; Antonio Rodríguez, capitán mercante y consignatario; Duck Park, armador de la flota coreana; e Irina Yanyshev-Nésterova, doctora de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Ellos reflejan «la historia de la multiculturalidad» de Las Palmas de Gran Canaria a la que ha contribuido la industria pesquera, afirma Elba Bueno, gerente de Clúster Marítimo de Canarias. Plasmando sus testimonios se garantiza que «pasen a las generaciones futuras, porque la historia es la que marca realmente nuestro futuro», apostilla.

Durante la presentación del documental el pasado jueves, el Clúster Marítimo de Canarias les brindó un reconocimiento por su aportación y contribución y les hizo entrega de una pequeña escultura de un barco realizada para la ocasión por el artesano Thouret Sánchez. El agradecimiento se hizo extensivo, por su parte, a la encargada de realizar este trabajo audiovisual, Cristina Fariña.

Cuatro siglos

Aunque la etapa de máximo esplendor de esta actividad se concentró principalmente en la segunda mitad del siglo XX, entre 1955 y 1995, el documental repasa algunos de los hitos históricos de este espacio de Las Palmas de Gran Canaria y del archipiélago desde el siglo XVI, cuando «Canarias se convierte en punto clave del Atlántico en rutas hacia América y Asia», la entrada en vigor en Canarias del Real Decreto de los Puertos Francos que elimina aranceles en 1852 o la colocación de la primera piedra del Puerto en 1883 como fruto del aumento de la inversión en infraestructuras portuarias para sostener el incremento de la actividad comercial. A partir de ahí, recoge el trabajo, se da «el salto hacia la pesca industrial».

Un grupo de mujeres trabajando en una de las conserveras instaladas en el Puerto de Las Palmas. / C.M.C.

El armador José Ramón Fontán relata que antes de la Segunda Guerra Mundial los barcos gallegos y del noroeste de España faenaban un caladero tradicional conocido como el Gran Sol, en los mares al oeste de Irlanda y Escocia. Sin embargo, cuando el conflicto bélico comenzó la Home Fleet y los U-boots alemanes llegaron a la zona y fue necesario recurrir a otro caladero, que en ese caso, fue la costa del Sáhara español y Mauritania. En este cambio, el Puerto de Las Palmas fue clave por su situación estratégica.

Internacionalización

Se destaca el papel crucial del Puerto de Las Palmas como un centro internacional para el comercio y la fijación de precios del pescado, atrayendo flotas de diversos países como Japón, Corea y la Unión Soviética, y fomentando la creación de empresas mixtas como Sovhispan.

La primera de las conserveras que se estableció en La Luz, recuerda Juan Francisco Martín, capitán mercante y ex director comercial del Puerto, fue «la llamada Factoría de Escobio en 1917» y poco a poco se fueron creando otras fábricas fuera del suelo portuario y tanques de salmora para salar el pescado, propiciando el desarrollo de la economía y generando una actividad comercial con el continente africano, cuentan los protagonistas del documental.

Los conserveros canarios agrupados consiguieron posicionar en el continente marcas como The Queen of Africa que se hicieron muy populares.

Fonte apostilla que esta industria también propició el aprovechamiento de las sobras de los pescados para la elaboración de harina de pescado. Estos restos se cargaban directamente en unos camiones con carrocerías «que no eran estancas e iban chorreando por toda la carretera con un olor pestilente impresionante».

En las conserveras, destacan, el papel de la mujer fue muy importante y recuerdan que cantaban mientras trataban y enlataban el pescado, señala Cecilio Hernández. También la mujer estaba presente en la administración de las empresas pesqueras.

Crecimiento del Puerto

Cuando la actividad comercial creció, se hizo patente la necesidad de que el Puerto también lo hiciera para atender a los barcos, por lo que se construyó un muelle específico. Así fue como surgió el Muelle Pesquero o el espigón del Castillo a finales de los cincuenta, sumando casi 1.000 metros de atraque y más de 50.000 metros cuadrados de viales, explanadas, muelles, zonas para frigoríficos y otros servicios.

Antonio Rodríguez Dos Santos, capitán mercante y consignatario de buques, recuerda que el muelle se llenaba de barcos porque la flota era de 250 barcos que tenían que abarloar uno junto a otro esperando el turno para ser atendido.

Uno de los armadores de la flota coreana, Duck Park, asegura que para ir de un barco a otro tenía que «cruzar 20», algo que pasaba también en el muelle de La Luz, donde estaban los estibadores haciendo las descargas.

Con la llegada de la congelación en los años 60, los buques congelaban las capturas a bordo y, más tarde, llegaron las instalaciones de frigorífico. «Llegamos a tener 300.000 metros cúbicos», exclama Fonte.

De forma paralela, crecía también la construcción y la reparación naval, llegando a haber más de un centenar de empresas que atendían las flotas internacionales, y calles como Rosarito y Naval estaban llenas de talleres eléctricos, de maquinaria y varaderos.

La pesca especializó a consignatarias canarias, ya que flotas de países como Japón, Corea, Rusia, Italia, Portugal, Francia, Rumanía y Grecia utilizaban los servicios locales. Javier Touza, presidente de la cooperativa de armadores de Vigo, afirma que para la pesca gallega Las Palmas era el puerto de referencia porque disponía de espacio portuario y técnicos cualificados, con excelentes infraestructuras y conexiones aéreas.

«Aquí tenían representaciones todas las empresas pesqueras que comercializan el pescado desde el Japón a la China y pasando por la Unión Soviética y sin olvidar las europeas y aquí hacían las compras y se fijaba el precio a nivel mundial de las ventas del pescado», sentencia el cronista.

Imagen de archivo de La Luz en la época dorada de la industria pesquera. / C.M.C.

La profesora de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Irina Yanyshev-Nésterova explica que entonces «la flota pesquera soviética dedicada a la pesca industrial era la más potente del mundo». Sus barcos eran diez veces más grandes que los españoles.

Los primeros barcos japoneses llegaron los años 60 y con ellos, el primer barco factoría, el Aguasumaru. Estos buques exportaban entre 300.000 y 350.000 toneladas anuales de pesca a Japón a través de Las Palmas. Poco después llegaron los coreanos y Duck Park recuerda que había 250 barcos de ese país entre los años 70 y los 80. También Anacef agrupó en este rincón del Atlántico 312 buques arrastreros congeladores en 1979, de casi todas las provincias marítimas de España.

Ciudad cosmopolita y declive

La presencia de marinos de todo el mundo hizo que el canario se acostumbrara a conocer «todas las razas, lenguas y credos» y que el puerto y sus alrededores se llenaran de bullicio, comercio y talleres.

Ciudadanos de Japón y Corea, hasta 4.000 en la época de más actividad, se instalaron en la Isla y construyeron iglesias y colegios. Como curiosidad, el primer restaurante japonés de España se abrió en la capital grancanaria.

Finalmente, el documental recoge que la adhesión de España a la Unión Europea significó una cesión de soberanía pesquera a las autoridades comunitarias y que a partir de entonces se produjo una «reducción sistemática año tras año», poniendo fin a la «época dorada de la pesca española».

Estreno

Al estreno del documental, que tuvo lugar en la sala de cine del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, asistieron, entre otros, Teodoro Sosa, vicepresidente segundo, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria; Santiago de Colsa Trueba, almirante comandante del Mando Naval de Canarias; Javier Franco Hormiga, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias; José Juan Socas, presidente de Fedeport; Guillermo Ramos, secretario del CMC; Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios; Luisa Ramos, presidenta de la Asociación de Reparación Naval y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.