Mercado de artesanía en Las Canteras: los artesanos responden a Costas y defienden su continuidad
¿Realmente el Mercado de Artesanía y Pintura satura el Paseo de Las Canteras?
Ante la respuesta en los medios del director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, sobre la gestión del Paseo de Las Canteras y, en concreto, sobre su negativa a autorizar la continuidad del Mercado de Artesanía y Pintura de Las Canteras, los afectados exponen sus argumentos para mantener la actividad.
La carga del Paseo, ¿un problema real?
Costas asegura que el Paseo “está pasando ya límites en su capacidad de carga” y que existen “problemas de intensidad”. Sin embargo, los artesanos insisten en que sus puestos no constituyen el problema, señalando como factores más relevantes los grandes eventos celebrados en el Paseo, la gran cantidad de mesas y sillas en zonas estrechas y la sobrecarga turística de la capital.
Los puestos se han mantenido durante catorce años en la fachada del Hospital San José y en la plaza del arquitecto Miguel Martín Fernández, siempre rondando la decena, aunque la última convocatoria del Ayuntamiento en mayo contemplaba quince. Estas estructuras desmontables (1,5 x 1,5 m) no dificultan el tránsito peatonal, dejando libres más de 6,60 metros en el Paseo junto al Hospital y más de 8 metros en la plaza, según mediciones con láser.
Los datos de afluencia no justifican la prohibición
El informe SmartBeach de la Concejalía de Ciudad de Mar detectó hasta 70.000 personas en festivos, pero distribuidas en 24 horas y en los 21.000 m² del Paseo. Según los cálculos de los artesanos, esto se traduce en 0,27 personas por m² en las horas clave, un nivel que no justificaría impedir la celebración del Mercado.
Además, subrayan que no utilizan carpas, se instalan en la parte opuesta a la valla y que las fotos difundidas por algunos medios corresponden a otros eventos puntuales, no al mercado con más de una década de trayectoria.
Apoyo ciudadano y reconocimiento internacional
La defensa de la continuidad se ha respaldado con 1.000 firmas recogidas en un mes, tanto en papel como en la plataforma change.org.
Los artesanos recuerdan también que, hasta 2023, la playa de Las Canteras mantuvo la Bandera Azul, un reconocimiento que exige cumplir con normativa de ordenación y gestión ambiental. Durante todos esos años, el Mercado coexistió con esta distinción, demostrando que no genera impactos negativos.
Aclaraciones sobre la convocatoria y alternativas
Acosta señaló que la convocatoria del Ayuntamiento ampliaba la actividad “a cuatro días a la semana durante todo el año”. No obstante, los artesanos recuerdan que el Mercado ya funcionaba de jueves a domingo desde hace años sin incidentes, algo comprobable con informes de la Policía Local.
Respecto a las supuestas alternativas de ubicación, los afectados aseguran que nunca se les comunicaron durante la actual crisis. Solo en el verano pasado se les propusieron otros emplazamientos, todos inviables por cuestiones meteorológicas o de accesibilidad.
Un valor cultural y económico para la ciudad
El Mercado de Artesanía y Pintura de Las Canteras no solo es un atractivo turístico, también es una alternativa de ocio ligada al patrimonio cultural de Canarias. Los artesanos han cumplido siempre con sus obligaciones económicas, pagando cuotas de autónomo, seguros de responsabilidad civil de hasta 600.000 € y tasas de ocupación al Ayuntamiento.
Por ello, advierten de que su desaparición los dejaría en situación de vulnerabilidad, atentando contra su derecho al trabajo y contra la dignidad de decenas de familias que dependen de esta actividad.
Llamamiento a la coordinación institucional
Los artesanos lamentan la falta de coordinación entre Ayuntamiento y Costas y solicitan una respuesta inmediata que autorice la continuidad del mercado en su ubicación actual.
Defienden que esta actividad no solo no perjudica el Paseo, sino que lo enriquece, aportando vida cultural y social a Las Canteras.
Comunicado íntegro del texto firmado por artesanos/as y pintores/as del Mercado de Artesanía y Pintura del Paseo de las Canteras
Ante la respuesta en los medios del director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, sobre la gestión del Paseo de Las Canteras y, en concreto, sobre su negativa a autorizar la continuidad del Mercado de Artesanía y Pintura de Las Canteras en su ubicación actual, los afectados exponemos:
- Costas argumenta que el Paseo “está pasando ya límites en su capacidad de carga”, y registra “problemas de intensidad”, pero es evidente que los puestos de artesanía y pintura que conforman dicho mercado no constituyen el problema, teniendo que poner el foco en otros eventos que se celebran en el Paseo o en la cantidad de mesas y sillas que observamos en las partes más estrechas del Paseo o incluso en la sobreexplotación turística de la capital, todos factores de los que artesanos y pintores no somos responsables. Nuestros puestos se han ubicado durante los últimos catorce años en la fachada del Hospital San José y la plaza del arquitecto Miguel Martín Fernández (en la que desemboca la calle Tomás Miller), rondando siempre la decena aunque la convocatoria pública abierta por el Ayuntamiento en mayo contempla un total de quince. Se trata de estructuras desmontables (en origen de 2x1 metros y posteriormente de 1.5 x 1.5 m), que NO perjudican el paso público peatonal , dejando libres la distancia de 6,66 metros de ancho en el Paseo a la altura del Hospital San José si descontamos el espacio que ocupan los puestos y los vendedores (medición realizada con un metro láser), mientras que a la altura de la plaza del arquitecto Miguel Martín Fernández esta franja es de 8,20 metros en su parte más estrecha (ver imágenes al final del texto).
Asimismo, los datos de afluencia en el Paseo de Las Canteras a los que hemos podido tener acceso no justifican la desaparición del Mercado de Artesanía y Pintura. Un informe emitido el pasado año por la Concejalía de Ciudad de Mar recogía que el sistema SmartBeach había detectado que la afluencia podía alcanzar las 70.000 personas al día durante festivos o fines de semana. Estos datos, sin embargo, correspondían a un periodo de 24 horas y a la superficie de todo el Paseo.
Según nuestros cálculos, habría que repartir estas personas entre los 21.000 metros cuadrados que abarca el Paseo, arrojando una densidad de 3,4 personas por metro cuadrado. No obstante, estas personas no ocupan el Paseo de forma simultánea y, si en consecuencia, repartimos estos datos a lo largo de las 12 horas en que la afluencia puede ser significativa y en las que los puestos ocupan el Paseo, tenemos una densidad de 0,27 personas por metro cuadrado. De ser correctos nuestros cálculos, esta cifra no justificaría la imposibilidad de celebrar el Mercado.
Cabe destacar, en este sentido, que no disponemos de carpas y montamos en la parte opuesta a la valla. Ninguna de las fotos publicadas en los medios a lo largo de la última semana se corresponde con este mercado de larga trayectoria, sino que son de ferias montadas puntualmente en el Paseo por otros colectivos (incluido el mercado que se celebró este domingo en la Pasarela de la Cícer).
La autorización en el pasado de estos eventos en el mismo espacio que ocupábamos nosotros sí ha podido dar lugar a problemas de flujo peatonal, pero insistimos que nuestra sola presencia jamás ha ocasionado ningún incidente o saturación del Paseo.
Quienes han visitado el Mercado a lo largo de estos años saben que es cierto lo que exponemos, mientras que los argumentos de Costas carecen de base real. Así hemos podido constatarlo durante la campaña de recogida de firmas. En aproximadamente un mes hemos recabado cerca de 1.000 firmas de apoyo (en papel y en la plataforma change.org), tanto de población local como visitante.
- Una prueba más de que el Mercado de Artesanía y Pintura no altera la buena ordenación del Paseo es que la Playa de Las Canteras fue galardonada con la bandera azul todos los años hasta 2023, cuando la perdió por los niveles de contaminación de sus aguas. Todos los años anteriores, simultáneamente a la celebración del Mercado, obtuvo la bandera azul, siendo requisito indispensable que “el área de la playa, sus instalaciones y actividades, así como su entorno inmediato, deben cumplir con los planes oficiales de desarrollo y ordenación del territorio para su zona litoral y con la legislación litoral y ambiental”.
- Acosta, en sus declaraciones, afirma que la convocatoria pública abierta en mayo por el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. para la celebración del Mercado de Artesanía ampliaba su duración “a cuatro días a la semana durante todo el año cargando más la zona”. Sin embargo, queremos aclarar que el Mercado se ha venido celebrando de jueves a domingo durante todos estos años, sin que haya ocasionado perjuicios a los viandantes como se puede comprobar solicitando informe a la Policía Local.
- La Dirección General de Costas asegura asimismo que sus técnicos buscaron alternativas de ubicación al Mercado, pero nosotros no tenemos conocimiento de esta iniciativa durante la crisis actual. Sí es cierto que durante el verano pasado nos intentaron trasladar a nuevos puntos, todos inviables para nosotros o cuando menos altamente perjudiciales para nuestra actividad por varios motivos, principalmente meteorológicos (cantidad de viento en la Cícer) y derivados de un difícil acceso a nuestro público.
- El Mercado de Artesanía y Pintura del Paseo de las Canteras dan al turismo y a la población local la oportunidad de conocer diferentes universos creativos, en muchas ocasiones ligados al patrimonio cultural de las Islas Canarias, constituyendo una alternativa de ocio y fuente de animación al Paseo. Por ello, y en consonancia con la evolución a nivel nacional de otros muchos paseos marítimos, sostenemos que este mercado tiene cabida por su propia naturaleza en este espacio de dominio público marítimo-terrestre que es el Paseo de Las Canteras.
- Todos los participantes del Mercado hemos pagado durante todo este tiempo cuotas de Autónomo, Seguro de Responsabilidad Civil de hasta 600.000 euros y tasas por ocupación del suelo al Ayuntamiento de Las Palmas, cumpliendo así con nuestros compromisos económicos como comerciantes al aire libre y ajustándonos a los requisitos exigidos. La no continuidad del Mercado nos deja en situación de vulnerabilidad al perder nuestro medio de vida, algo que creemos atenta contra nuestra dignidad y nuestro derecho al trabajo.
- Lamentamos la falta de coordinación de las administraciones (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Dirección General de Costas) en lo referente a la gestión del Paseo de Las Canteras puesto que por ahora somos los únicos y mayores perjudicados.
- Solicitamos encarecidamente a la Dirección General de Costas una pronta respuesta a las alegaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en lo referido a la celebración del Mercado en la que autorice su continuidad en las actuales ubicaciones, permitiendo así una actividad que lejos de perjudicar al Paseo de Las Canteras lo enriquece, y garantizando así el sustento de nuestras familias.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Fiscalía Anticorrupción admite a trámite una segunda denuncia contra la Sociedad de Promoción
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria