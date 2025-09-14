Mercado de artesanía en Las Canteras: los artesanos responden a Costas y defienden su continuidad

Ante la respuesta en los medios del director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, sobre la gestión del Paseo de Las Canteras y, en concreto, sobre su negativa a autorizar la continuidad del Mercado de Artesanía y Pintura de Las Canteras en su ubicación actual, los afectados exponemos:

- Costas argumenta que el Paseo “está pasando ya límites en su capacidad de carga”, y registra “problemas de intensidad”, pero es evidente que los puestos de artesanía y pintura que conforman dicho mercado no constituyen el problema, teniendo que poner el foco en otros eventos que se celebran en el Paseo o en la cantidad de mesas y sillas que observamos en las partes más estrechas del Paseo o incluso en la sobreexplotación turística de la capital, todos factores de los que artesanos y pintores no somos responsables. Nuestros puestos se han ubicado durante los últimos catorce años en la fachada del Hospital San José y la plaza del arquitecto Miguel Martín Fernández (en la que desemboca la calle Tomás Miller), rondando siempre la decena aunque la convocatoria pública abierta por el Ayuntamiento en mayo contempla un total de quince. Se trata de estructuras desmontables (en origen de 2x1 metros y posteriormente de 1.5 x 1.5 m), que NO perjudican el paso público peatonal , dejando libres la distancia de 6,66 metros de ancho en el Paseo a la altura del Hospital San José si descontamos el espacio que ocupan los puestos y los vendedores (medición realizada con un metro láser), mientras que a la altura de la plaza del arquitecto Miguel Martín Fernández esta franja es de 8,20 metros en su parte más estrecha (ver imágenes al final del texto).

Asimismo, los datos de afluencia en el Paseo de Las Canteras a los que hemos podido tener acceso no justifican la desaparición del Mercado de Artesanía y Pintura. Un informe emitido el pasado año por la Concejalía de Ciudad de Mar recogía que el sistema SmartBeach había detectado que la afluencia podía alcanzar las 70.000 personas al día durante festivos o fines de semana. Estos datos, sin embargo, correspondían a un periodo de 24 horas y a la superficie de todo el Paseo.

Según nuestros cálculos, habría que repartir estas personas entre los 21.000 metros cuadrados que abarca el Paseo, arrojando una densidad de 3,4 personas por metro cuadrado. No obstante, estas personas no ocupan el Paseo de forma simultánea y, si en consecuencia, repartimos estos datos a lo largo de las 12 horas en que la afluencia puede ser significativa y en las que los puestos ocupan el Paseo, tenemos una densidad de 0,27 personas por metro cuadrado. De ser correctos nuestros cálculos, esta cifra no justificaría la imposibilidad de celebrar el Mercado.

Cabe destacar, en este sentido, que no disponemos de carpas y montamos en la parte opuesta a la valla. Ninguna de las fotos publicadas en los medios a lo largo de la última semana se corresponde con este mercado de larga trayectoria, sino que son de ferias montadas puntualmente en el Paseo por otros colectivos (incluido el mercado que se celebró este domingo en la Pasarela de la Cícer).

La autorización en el pasado de estos eventos en el mismo espacio que ocupábamos nosotros sí ha podido dar lugar a problemas de flujo peatonal, pero insistimos que nuestra sola presencia jamás ha ocasionado ningún incidente o saturación del Paseo.

Quienes han visitado el Mercado a lo largo de estos años saben que es cierto lo que exponemos, mientras que los argumentos de Costas carecen de base real. Así hemos podido constatarlo durante la campaña de recogida de firmas. En aproximadamente un mes hemos recabado cerca de 1.000 firmas de apoyo (en papel y en la plataforma change.org), tanto de población local como visitante.

- Una prueba más de que el Mercado de Artesanía y Pintura no altera la buena ordenación del Paseo es que la Playa de Las Canteras fue galardonada con la bandera azul todos los años hasta 2023, cuando la perdió por los niveles de contaminación de sus aguas. Todos los años anteriores, simultáneamente a la celebración del Mercado, obtuvo la bandera azul, siendo requisito indispensable que “el área de la playa, sus instalaciones y actividades, así como su entorno inmediato, deben cumplir con los planes oficiales de desarrollo y ordenación del territorio para su zona litoral y con la legislación litoral y ambiental”.

- Acosta, en sus declaraciones, afirma que la convocatoria pública abierta en mayo por el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. para la celebración del Mercado de Artesanía ampliaba su duración “a cuatro días a la semana durante todo el año cargando más la zona”. Sin embargo, queremos aclarar que el Mercado se ha venido celebrando de jueves a domingo durante todos estos años, sin que haya ocasionado perjuicios a los viandantes como se puede comprobar solicitando informe a la Policía Local.

- La Dirección General de Costas asegura asimismo que sus técnicos buscaron alternativas de ubicación al Mercado, pero nosotros no tenemos conocimiento de esta iniciativa durante la crisis actual. Sí es cierto que durante el verano pasado nos intentaron trasladar a nuevos puntos, todos inviables para nosotros o cuando menos altamente perjudiciales para nuestra actividad por varios motivos, principalmente meteorológicos (cantidad de viento en la Cícer) y derivados de un difícil acceso a nuestro público.

- El Mercado de Artesanía y Pintura del Paseo de las Canteras dan al turismo y a la población local la oportunidad de conocer diferentes universos creativos, en muchas ocasiones ligados al patrimonio cultural de las Islas Canarias, constituyendo una alternativa de ocio y fuente de animación al Paseo. Por ello, y en consonancia con la evolución a nivel nacional de otros muchos paseos marítimos, sostenemos que este mercado tiene cabida por su propia naturaleza en este espacio de dominio público marítimo-terrestre que es el Paseo de Las Canteras.

- Todos los participantes del Mercado hemos pagado durante todo este tiempo cuotas de Autónomo, Seguro de Responsabilidad Civil de hasta 600.000 euros y tasas por ocupación del suelo al Ayuntamiento de Las Palmas, cumpliendo así con nuestros compromisos económicos como comerciantes al aire libre y ajustándonos a los requisitos exigidos. La no continuidad del Mercado nos deja en situación de vulnerabilidad al perder nuestro medio de vida, algo que creemos atenta contra nuestra dignidad y nuestro derecho al trabajo.

- Lamentamos la falta de coordinación de las administraciones (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Dirección General de Costas) en lo referente a la gestión del Paseo de Las Canteras puesto que por ahora somos los únicos y mayores perjudicados.

- Solicitamos encarecidamente a la Dirección General de Costas una pronta respuesta a las alegaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en lo referido a la celebración del Mercado en la que autorice su continuidad en las actuales ubicaciones, permitiendo así una actividad que lejos de perjudicar al Paseo de Las Canteras lo enriquece, y garantizando así el sustento de nuestras familias.