Los accidentes con patinetas en Las Palmas de Gran Canaria caen un 10% hasta septiembre

La cada vez mayor presencia de vehículos de movilidad personal en las calles de Las Palmas de Gran Canaria no ha supuesto un aumento de la siniestralidad en lo que llevamos de 2025. Las patinetas y medios similares han estado involucradas en 25 accidentes en lo que vamos de año, por debajo de los 28 registrados en el mismo periodo de 2024, es decir, un 10,7% menos, de acuerdo con los datos que maneja la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento.

Entre estos accidentes, que sumaron un total de 25 heridos leves, el consistorio desgrana algunas de las causas. En siete casos, los conductores de las patinetas sufrieron caídas fortuitas de sus vehículos. En un caso, el siniestro se produjo por no respetar la prioridad de circulación y en otro, por no cumplir con la distancia de seguridad. También hubo un accidente por circular a velocidad inadecuada y otro más por hacerlo en sentido contrario. Por último, dos estuvieron relacionados con circular por un lugar prohibido a determinada clase de vehículos.

Normas estatales a falta de las locales para circular en patineta en Las Palmas de Gran Canaria

El bloqueo de la nueva ordenanza de movilidad sostenible de Las Palmas de Gran Canaria complica el establecimiento de medidas específicas para la capital. Aun así, la Concejalía de Movilidad ha reforzado la comunicación para recordar las normas de uso, como el límite de velocidad, establecido en 25 kilómetros por hora. Esta y otras reglas están enmarcadas en la normativa estatal, que regula tanto las condiciones técnicas de los vehículos como las obligaciones para los conductores.

Todas las patinetas deben contar con timbre y freno, así como luces y reflectantes tanto delanteros como traseros. Además, aquellas comercializadas después de enero de 2024 han de estar homologadas y las anteriores deben obtener un certificado antes de 2027. No existe la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil, aunque sí resulta recomendado ya que de otro modo, la persona responsable de un accidente debe acarrear directamente con los gastos asociados.

¿Cuál es la multa por circular en patineta bajo los efectos del alcohol?

Al igual que ocurre con otros vehículos, la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas puede suponer multas de entre 500 y mil euros. Tampoco está permitida la utilización de teléfonos móviles o dispositivos de comunicación durante la circulación, so pena de 200 euros.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, considera que la reducción de los accidentes en 2025 «responde al trabajo constante que se viene realizando en materia de concienciación y control». En declaraciones a este periódico, el edil hace hincapié en las «campañas específicas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía» puestas en macha por el Ayuntamiento, entre las que incluye charlas en institutos y colegio -buena parte de los usuarios de patinetas son jóvenes en edad escolar- en las que se recalcan las normas básicas de seguridad vial.

Íñiguez asegura que la Policía Local ha «reforzado la vigilancia en aquellos puntos» identificados como conflictivos. «No solo con sanciones cuando corresponde, sino también con acciones pedagógicas», agrega. Estas acciones de prevención, educación y control contribuyen, a juicio del concejal, «a que la ciudadanía se adapte progresivamente al uso de este nuevo medio de transporte y a que los resultados sean cada vez más positivos».