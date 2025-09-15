Los años dorados de la pesca en La Luz

El jueves tuvimos ocasión de participar en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en el estreno del vídeo Testigos, sobre la memoria de la pesca industrial en el Puerto de Refugio de La Luz, especialmente entre los años 1955 y 1975 por iniciativa del Clúster Marítimo de Canarias. Ha sido una lograda realización y un gran acierto de que se haya recogido este documento con su imagen y sonido para la posteridad , como una demostración de lo que fueron los años dorados del tráfico pesquero en el Puerto de Las Palmas con la presencia de todas las flotas del mundo, especialmente la japonesa, soviética, coreana, china y la española, que convirtieron al recinto en la capital del globo en esta importante actividad económica que tanta vida dio a Gran Canaria en todos los aspectos.

Tenemos que felicitar a los rectores del Clúster y al equipo técnico que lo llevó a cabo, por la calidad de la cinta y el planteamiento que se ha hecho, considerándolo como el mejor documental que recoge la realidad del mundo de la pesca en nuestro puerto por medio de destacados testigos directos que participaron de una u otra forma en esta importante actividad donde en algunos años movió las 6000.000 toneladas, cifra que nos colocó en el primer lugar del país con la descarga y transbordo de túnidos y cefalópodos principalmente. El protagonista principal fue el banco canario—sahariano, considerado como uno de los más ricos del mundo por la variedad de sus capturas y también de forma principal los armadores y las tripulaciones donde en algunas de las ocasiones llegaron a participar hasta mil pescadores canarios, especialmente de Lanzarote, en la flota congeladora. Sin olvidar a la mujer canaria con su trabajo en las factorías en la clasificación y envasado de las capturas. En conclusión un gran documental testigo vivo de una época floreciente del Puerto de La Luz que no volverá.