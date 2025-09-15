La Avenida Marítima concentra el precio más alto del alquiler en el distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria

El precio de la vivienda de alquiler en la zona Centro de Las Palmas de Gran Canaria se mantiene en máximos históricos, sobre todo, en las zonas comprendidas entre Arenales y la Avenida Marítima, llegando a superar incluso en los últimos dos año al barrio de Alcaravaneras. El metro cuadrado se situó en 13,0 euros en agosto, 0, 4% más que el mismo periodo del año anterior, según datos publicados en el portal inmobiliario Idealista.

Aunque las últimas variaciones anuales muestran crecimientos ligeros y mantenidos en el tiempo, lejos quedan ya los 6,9 euros del metro cuadrado del distrito Centro en 2011. En los últimos 15 años, la escalada de precios ha sido lenta, pero constante; no así su efecto en el bolsillo de los inquilinos.

Lo cierto es que el máximo histórico promedio en la zona se ubicó en junio de este mismo año y fue de 13,2 euros el metro cuadrado. Los datos que se pueden analizar en la plataforma digital muestran que el incremento en el Centro, en más de una década, ha sido del 88%.

Pero esos números se pueden traducir en algo muy concreto. En agosto, alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados en el distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria costaba, en promedio, 1.040 euros al mes -que puede variar al tratarse de una zona heterogénea y sus costes pueden oscilar de un barrio a otro, ya sea en Alcaravaneras, Arenales, Lugo o la propia Avenida Marítima, en su límite con el parque San Telmo.

Por zonas

Según datos de la plataforma inmobiliaria, el precio del metro cuadrado en el barrio de Alcaravaneras se ubicó el pasado mes de agosto en 12,7 euros, con una ligera bajada del 1,7 % respecto al mes de julio.

En la zona de Arenales, Lugo y Avenida Marítima el costo fue, en el mismo mes, de 13,0 euros. En este caso, el precio experimentó una subida del 1,2 %; aunque el dato más significativo fue el incremento anual de un 3,9 %.

Para ver la evolución de los precios hay que remontarse a finales de 2016, año en el que se llega a los 8,0 euros y, a partir de ahí, el incremento empieza a ser una constante. Incluso, se sitúa en 10,0 euros en la etapa previa a la Covid-19. Es durante la pandemia que los precios bajan, pero solo de manera temporal. De abril de 2020 a enero de 2021 descendieron a 9,5 euros.

Pero la escalada solo dio un respiro. En enero de 2022, el metro cuadrado se ubicó de nuevo a niveles prepandemia. Desde entonces, no solo volvieron a subir, sino que se superaron.

Los indicadores de 2023 a 2025 alcanzan niveles sin precedentes. De enero 2023, fecha en la que estaba a 11,1 euros el metro cuadrado, se llegó a agosto de este años a los 13,0 euros, en el que las variaciones mensuales de este verano han sido mínimas, un 0,1%.

El distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en los últimos años, sobre todo, tras la pandemia, en una ubicación atractiva, no solo para inversores, sino también para potenciales inquilinos, ya sean familias o personas que viven solas. Entre los factores que la posicionan como una de las zonas más demandadas está la cercanía con dos de las zonas comerciales más populares, Mesa y López y Triana.

Eso, unido a la escasez de oferta de vivienda para alquiler, sobre todo, social, y la situación que afronta la vivienda vacacional, mantienen abierto el debate sobre la conveniencia o no de declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada.