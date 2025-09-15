El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activa la alerta por riesgo de incendios forestales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado la alerta por riesgo de incendios forestales en cotas superiores a los 400 metros de altitud.

Así lo ha informado la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, que añade que, del mismo modo, se ha activado la prealerta por altas temperaturas a partir de las 10.00 horas de este lunes, 15 de septiembre, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

De esta manera, el Consistorio mantendrá activo el Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA) para atender cualquier tipo de emergencia que pueda producirse a causa de estas situaciones.

La predicción apunta a un episodio de calor con temperaturas máximas que alcanzarán o superarán entre los 30 grados, con presencia de calima en altura.

Además, la inversión de temperatura estará situada a menos de 600 metros de altitud y la humedad relativa será menor o igual al 30% a partir de los 700-800 metros de altitud. El viento será del este y sureste flojo a moderado en medianías, zonas altas y cumbre.

Al respecto, el Ayuntamiento capitalino ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones hasta el fin de esta prealerta para evitar los riesgos y peligros que puedan derivarse de ella.

La activación del PEMULPA para ambas situaciones implica el establecimiento de varias recomendaciones, para las que se pide la máxima colaboración de toda la ciudadanía.

El PEMULPA señala que las altas temperaturas pueden provocar episodios importantes de calor, con temperaturas máximas que podrán alcanzar los 30º.

Protegerse del Sol

Con el fin de protegerse de las altas temperaturas, se recomienda permanecer en lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible, cerrando la casa en la mayor medida que se pueda para mantenerla lo más fresca posible.

Además, se aconseja usar ropa ligera, complementos para evitar el sol directo y llevar agua en todo momento. Por otro lado, también es recomendable ingerir comidas ligeras y regulares y evitar las bebidas alcohólicas o muy calientes.

Es aconsejable evitar la práctica del deporte durante las horas centrales del día y nunca dejar a niños ni personas mayores en el interior de vehículos cerrados, protegiendo de manera especial, además, a los mayores y a los enfermos que viven solos.

En el caso de la alerta por riego de incendios forestales, el Ayuntamiento recomienda a la población que no tire cerillas, fósforos o colillas, ni cualquier residuo o material combustible susceptible de originar un incendio, como botellas u objetos de cristal.

Prohibido encender fuegos en zonas habilitadas

Está prohibido encender fuego en los campos de las islas, salvo en las zonas recreativas habilitadas para ello. Se deben respetar en todo momento las precauciones facilitadas por los servicios de emergencia.

Para quemar rastrojos, se debe comunicar primero a los servicios de prevención de incendios del Cabildo Insular. Hay que limpiar de maleza una franja de 2 o 3 metros alrededor antes de encender el fuego y apagar bien los rescoldos con agua.

Nunca se debe acampar fuera de las zonas habilitadas para tal fin, especialmente en áreas apartadas de las vías de acceso. En caso de incendio, podrían quedar rodeadas de fuego.

Si se descubre un fuego cuando está iniciándose, avisar al 112. Si el fuego avanza rápidamente, es mejor alejarse por las zonas laterales del mismo, siempre en sentido contrario a la dirección del viento. Nunca hay que internarse en barrancos y zonas abruptas ni escapar ladera arriba cuando el viento es ascendente.

Finalmente, se pide no atravesar a pie o en vehículo carreteras y caminos afectados por el fuego o por columnas de humo. En caso de quedar rodeado por las llamas, hay que avanzar hacia la zona más llana y con menos vegetación y tratar de pasar a la zona quemada. En ese caso, se aconseja tumbarse en el suelo y respirar a través de una prenda mojada.