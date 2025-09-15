Barrios Orquestados afianza su salud económica con una ayuda de 45.000 euros

A principios de este año, el proyecto Barrios Orquestados sorteó problemas económicos que peligraron la continuación de esta iniciativa, que democratiza el acceso a la cultura a 1.768 personas. En abril, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias anunció que asumiría parte de la deuda. Ahora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha firmado este lunes una subvención que asciende a 45.000 euros para que el proyecto continúe con su labor social y musical. «El Ayuntamiento ha estado a la altura, comprometido con la situación y por eso nos va a insuflar ese oxígeno que necesitamos», expuso el presidente de Barrios Orquestados, José Brito.

Brito expone que en la actualidad, la continuidad del proyecto está asegurada. La asociación hizo un llamamiento público al que no solo respondieron las administraciones públicas, sino también los ciudadanos, que se volcaron a través de una campaña de crowdfunding. «Nadie pensaba que un proyecto que siempre se ha caracterizado por no tener contratiempos, en realidad, está siempre en un equilibrio financiero para subsistir», afirmó Brito.

El director y fundador de Barrios Orquestados, José Brito. / LP/DLP

En abril, el Consistorio afianzó su apoyo al proyecto, a través de la aprobación en el pleno municipal de acciones concretas como la subvención nominativa que firmaron ayer o la cesión de un local municipal que funciona como sede. «El Ayuntamiento lleva más de 10 años apoyándonos convencido del compromiso social que tenemos y de las oportunidades que podemos ofrecer, sobre todo en zonas periféricas de nuestra ciudad», destacó Brito.

El convenio de la asociación con el Consistorio capitalino está dentro de una partida de 2,4 millones de euros a entidades culturales. Son ocho asociaciones más las que se han beneficiado de la partida económica del gobierno municipal, y son la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación Amigos Canarios de la Ópera, la Asociación Escuela Luján Pérez, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación Amigos Canarios de la Zarzuela, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel.

El proyecto Barrios Orquestados trabaja en los barrios más desfavorecidos de Canarias a través de la creación de orquestas y coros infantiles. La asociación nació en los barrios periféricos de Las Palmas de Gran Canaria y lleva más de una década de labor social. Para el presidente es un proyecto que desarrolla los valores democráticos y la libertad, que genera igualdad y equidad.