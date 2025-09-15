Una historia de cine que termina sin aplausos ni butacas: esta joya del barrio de La Isleta pronto será demolida

Cerca de Los Nidillos, en Las Palmas de Gran Canaria, se alza un edificio que ha resistido al tiempo, al abandono y a la desmemoria. Ya nadie hace cola para entrar, ni hay carteles anunciando estrenos de películas, pero una vez fue templo de evasión y bullicio popular, el Cine Litoral marcó a generaciones en La Isleta.

Se encuentra ubicado entre las calles Blas de Lezo y Bentagache, a la altura del paseo que conecta Las Canteras con El Confital, está a punto de desaparecer. Y antes de que caiga la primera piedra, el profesor y divulgador Luis Cabrera Rodríguez, conocido por su proyecto @historiaparagandules, ha querido rescatar su memoria.

Una pantalla para casi 700 canarios

“Inaugurado el 28 de diciembre de 1962, el Cine Litoral fue uno de los más simbólicos de la historia del barrio”, explica Cabrera. El proyecto fue firmado por Antonio Carmona Aragón, arquitecto de más de 25 salas repartidas por Canarias a lo largo del siglo XX, entre ellas joyas ya desaparecidas como el Cine Avenida o el Hespérides.

Con un aforo de 690 butacas, solo el Cine Hermanos Millares, junto a la playa de Las Canteras, lo superaba en tamaño en toda la zona del puerto.

Alzado del edificio diseñado / Archivo histórico

En su estreno se proyectó Maciste el coloso, una superproducción italiana del género peplum protagonizada por Chelo Alonso y Gordon Mitchell, que trasladó al público isletero a un mundo de mitología, fuerza y gladiadores. “Durante los primeros años, la entrada costaba seis pesetas para los hombres y tres para las mujeres”, cuenta.

De templo cultural a supermercado

El Cine Litoral cerró sus puertas el 29 de diciembre de 1982, exactamente un día después de cumplir veinte años. Tras su clausura, el edificio fue reconvertido en un supermercado, que también terminó cerrando en la década pasada. Desde entonces, la estructura permanece abandonada, deteriorándose en silencio frente al mar. Ahora se construirá un edificio de 33 pisos de lujo con garaje y trasteros.

Cabrera aprovecha su vídeo para lanzar una advertencia: “Quería hacer este vídeo antes de que lo derriben. Es parte de la historia del barrio”. El divulgador no solo repasa fechas y cifras, sino que también apela a la memoria colectiva y al recuerdo de quienes vivieron la infancia o la adolescencia en esas butacas rojas, en tardes de domingo o sesiones dobles.