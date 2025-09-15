Se jugaba en pleno centro de la capital: la historia de los primeros partidos de fútbol en Gran Canaria

Al filo de los años 1890, Las Palmas empezó a mirar con curiosidad a unos marineros y comerciantes británicos que, al caer la tarde, desplegaban un juego nuevo en los arenales junto al gran hotel de moda de la ciudad.

Aquella fiebre del balón, que en la isla prendería rápido entre la chiquillería y los jóvenes, quedó fechada por los historiadores del fútbol español en la última década del siglo XIX: fue el arranque del fútbol en Gran Canaria.

Un hotel de referencia

Antes de cualquier campo vallado, se jugó en los arenales de Santa Catalina y en el entorno inmediato del antiguo Hotel Metropole.

Allí, británicos residentes y tripulaciones (y muy pronto, jóvenes grancanarios) organizaron los primeros “matchs” informales, tal y como cuenta Manuel Navarro Tejera en el artículo Historia del Foot-ball Canario de la revista Cuadernos de Fútbol.

Una formación de Las Palmas Football Club, fundado en 1902, entidad originaria del balompié grancanario. / LA PROVINCIA / DLP

La publicación especializada identifica de forma expresa estos dos lugares como el punto de partida en la isla. Para ubicar el hotel en el plano actual, hablamos de la calle León y Castillo, 270, hoy con uso municipal.

La explanada del Muelle Grande

Muy pronto, el juego necesitó espacio y regularidad. La explanada del Muelle Grande, en el Puerto de La Luz, se convirtió en el primer escenario “serio” de partidos organizados.

La memoria local lo recuerda con el nombre de “cancha del Rompeolas”, donde surgieron las primeras “luchas francas” entre equipos del Puerto y de Las Palmas, a menudo coincidiendo con las fiestas de La Naval.

En esas veladas aparecen citados los equipos primigenios Central Sporting, Artesano, Porteño, Marino y Victoria.

En Gran Canaria los primeros clubes que recoge la fuente académica de referencia incluyen, entre otros, Gran Canary, Las Palmas F.C., Club Gimnástico, Club Canario, Unión Central del Puerto, Los Veintidós, Pipiolo, Tristany, Buenos Aires, Marino F.C.; y poco después Artesano y Sporting Club Victoria (1910).

Este repertorio ayuda a entender los carteles de aquellos encuentros en el Muelle Grande y el tránsito desde el juego espontáneo a la competencia reglada.

Por qué ahí

No es casual que los primeros toques fueran junto al Metropole y, acto seguido, en el Puerto.

En ese eje Santa Catalina–Ciudad Jardín se concentraba la sociabilidad británica, con el British Club, fundado en 1908 y situado en León y Castillo, 274, pared con pared del antiguo hotel, mientras que el Muelle Grande ofrecía una explanada amplia y fácil de organizar para los duelos Puerto-Ciudad. Es el paisaje humano y urbano que explica el cómo y dónde se encendió la chispa.

¿En 1859?

Sin embargo, hay teorías que sitúan los primeros partidos mucho antes. Según un artículo publicado por este medio en 2009, el juego habría llegado a Gran Canaria antes, a mediados del siglo XIX.

La pieza se apoya en el testimonio del británico Gerardo Miller (recogido en 1959), quien contaba que los hijos de familias inglesas volvían en verano desde colegios y universidades del Reino Unido y practicaban aquí el “deporte de la pelota”, primero en cualquier descampado y luego, ante trabas municipales, en la zona que hoy identificamos como Las Rehoyas.

El propio Miller añadía que eran habituales los partidos con tripulaciones de buques de guerra británicos que recalaban en la bahía.

El mismo artículo afirma que, tras años de hemeroteca, se localizaron notas de prensa que respaldarían ese relato temprano: una queja vecinal por “juego de la pelota” en El Ómnibus (7/04/1859), una ordenanza municipal que lo prohibía en El Liberal (17/05/1888) y, ya dentro del consenso historiográfico, crónicas de 1894 con un match entre el Grand Canary Football Club y una escuadra inglesa (en Diario de Las Palmas, 09/02/1894, y La Patria, 12/02/1894).

Primer partido oficial

Sobre 1894 existe, además, apoyo académico: estudios del Cabildo grancanario sitúan el 10 de febrero de 1894 como primer partido oficial documentado en la isla (Grand Canary F.C. contra oficiales de la escuadra inglesa), en línea con esas crónicas.

Al final, la historia del primer fútbol en Gran Canaria no es la de una fecha exacta, sino la de lugares y sus gentes: los arenales de Santa Catalina y el entorno del Metropole como cuna espontánea, y la explanada del Muelle Grande como primer escenario organizado.

Entre marineros británicos y muchachos de la ciudad, el juego fue pasando de pasatiempo a hábito, y de hábito a competición con nombres que hoy suenan a leyenda.