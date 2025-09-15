Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ocio nocturno saludable es posible: estas son las propuestas de Noctámbulos para Las Palmas de Gran Canaria

La Concejalía de Juventud ha programado 15 actividades para los fines de semana de septiembre a diciembre

Imagen de archivo de una de las actividades organizadas para los jóvenes en el espacio La Grada.

Imagen de archivo de una de las actividades organizadas para los jóvenes en el espacio La Grada. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Juventud, lanza una nueva edición del proyecto Noctámbulos, un programa de actividades gratuitas dirigido a la juventud de la ciudad con el propósito de promover un ocio nocturno alternativo, saludable y participativo.

Esta iniciativa recorrerá todos los distritos de la capital entre septiembre y diciembre, ofreciendo 15 propuestas que incluyen talleres creativos y culturales, encuentros deportivos, formativos y lúdicos.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, subraya: «Con este programa ofrecemos a la juventud espacios seguros y creativos para disfrutar de su tiempo libre en horario nocturno, a la vez que fomentamos la convivencia, la participación y el sentido de pertenencia en los distintos barrios de Las Palmas de Gran Canaria».

Actividades

El calendario se inicia el viernes 26 de septiembre, de 21.00 a 23.00 horas, con un taller de Arte Urbano – Escritura Rap en La Grada (Distrito Centro), dirigido a jóvenes de 18 a 25 años. Al día siguiente, sábado 27 de septiembre, en el mismo horario, tendrá lugar el Balón Prisionero Night, con punto de encuentro en la Biblioteca Josefina de la Torre y desarrollo en la playa de Las Canteras, destinado a participantes de 14 a 18 años.

Jóvenes disfrutando de actividades en La Grada

Jóvenes disfrutando de actividades en La Grada / La Provincia

Durante el mes de octubre, el programa continuará con un Escape Room, una Gincana, Cine Fórum & Snack Night, Graffiti y DJ en directo, Fotografía Nocturna, Podcast Joven y batallas de hip-hop freestyle. En noviembre, se celebrarán actividades como juegos autóctonos, pilates al aire libre con música en vivo, juegos de mesa, debate del colectivo LGTBI, gestión emocional y un evento deportivo en el litoral. La programación concluirá el 12 de diciembre con un evento final multidisciplinar en La Grada, con talleres de serigrafía, muro creativo, fanzine, photocall y merienda saludable.

El acceso a todas las actividades juveniles es gratuito hasta completar aforo, y la inscripción puede realizarse a través de la página web oficial de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

