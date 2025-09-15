El ocio nocturno saludable es posible: estas son las propuestas de Noctámbulos para Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Juventud, lanza una nueva edición del proyecto Noctámbulos, un programa de actividades gratuitas dirigido a la juventud de la ciudad con el propósito de promover un ocio nocturno alternativo, saludable y participativo.

Esta iniciativa recorrerá todos los distritos de la capital entre septiembre y diciembre, ofreciendo 15 propuestas que incluyen talleres creativos y culturales, encuentros deportivos, formativos y lúdicos.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, subraya: «Con este programa ofrecemos a la juventud espacios seguros y creativos para disfrutar de su tiempo libre en horario nocturno, a la vez que fomentamos la convivencia, la participación y el sentido de pertenencia en los distintos barrios de Las Palmas de Gran Canaria».

Actividades

El calendario se inicia el viernes 26 de septiembre, de 21.00 a 23.00 horas, con un taller de Arte Urbano – Escritura Rap en La Grada (Distrito Centro), dirigido a jóvenes de 18 a 25 años. Al día siguiente, sábado 27 de septiembre, en el mismo horario, tendrá lugar el Balón Prisionero Night, con punto de encuentro en la Biblioteca Josefina de la Torre y desarrollo en la playa de Las Canteras, destinado a participantes de 14 a 18 años.

Jóvenes disfrutando de actividades en La Grada / La Provincia

Durante el mes de octubre, el programa continuará con un Escape Room, una Gincana, Cine Fórum & Snack Night, Graffiti y DJ en directo, Fotografía Nocturna, Podcast Joven y batallas de hip-hop freestyle. En noviembre, se celebrarán actividades como juegos autóctonos, pilates al aire libre con música en vivo, juegos de mesa, debate del colectivo LGTBI, gestión emocional y un evento deportivo en el litoral. La programación concluirá el 12 de diciembre con un evento final multidisciplinar en La Grada, con talleres de serigrafía, muro creativo, fanzine, photocall y merienda saludable.

El acceso a todas las actividades juveniles es gratuito hasta completar aforo, y la inscripción puede realizarse a través de la página web oficial de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.