Las Palmas de Gran Canaria refuerza su perfil cultural con 2,3 millones de euros a ocho instituciones emblemáticas

Ocho asociaciones culturales han firmado un convenio económico con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por un importe total de más de 2,3 millones de euros. Estas subvenciones vienen enmarcadas en la presentación de la ciudad como candidata a Capital Europea de la Cultura 2031. "Es un acontecimiento que nos va a permitir mejorar muchas cosas, pretendemos aspirar a mejorar el perfil cultural de nuestra ciudad", aseguró la alcaldesa, Carolina Darias.

Las asociaciones beneficiarias son la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Amigos Canarios de la Ópera, la Escuela Luján Pérez, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, el Gabinete Literario, la Asociación Amigos Canarios de la Zarzuela y la Asociación Cultural Orquesta Clásica Béla Bartóka.

"Es para nosotros una forma de avanzar en la construcción de una alianza por la cultura, que dote a nuestro ecosistema cultural de una base sólida", defendió la alcaldesa. Para Darias estas ayudas económicas favorecen a los derechos culturales, ya que contribuye a construir una capital, que sea un espacio de proyecto en común.

Participación ciudadana y de las asociaciones

La regidora de la capital grancanaria adelantó que la candidatura de la Capitalidad Europea de la Cultura, en la que están trabajando, contará con una gran participación ciudadana, pero especialmente de las entidades culturales y artísticas, ya que son las protagonistas del mundo cultural de la urbe.

"Nuestro programa artístico y cultural pretende impulsar el registro cultural de la ciudad, apoyándonos en nuestra propia fortaleza en colaboración con otras ciudades", explicó Darias. Las alianzas serán una parte esencial de la candidatura para hacer frente a retos y problemas comunes de la mayoría de las ciudades europeas como son el "desarraigo cultural, la desvinculación social y el deterioro de la biodiversidad".

El presidente de Barrios Orquestados, José Brito, destacó que todas las entidades realizan un activismo cultural y social que trabajan por la defensa de los derechos universales y los valores democráticos. "Todas las luchas que realizamos son con el tiempo y contra el tiempo para mejorar nuestro momento y en ese tanto contradecir a un destino implacable que es la muerte", apuntó Brito.

El presidente de la entidad cultural local aseguró que uno de los elementos que caracterizan a todos es la voluntad de cambio y de acciones sociales a través del activismo cultural. Pero afirmó que esta labor no sería posible sin la colaboración de instituciones como el Consistorio capitalino. "Sería absolutamente imposible porque necesitamos ese oxígeno y el arrope permanente para que todo pueda llevarse a cabo", aseguró.

Por su parte, el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, se dirigió a las entidades para felicitar su trabajo: "Ustedes hacen realidad que los ciudadanos sean el centro de la vida cultural que compartimos y construimos entre todos".