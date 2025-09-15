Plantas secas y papeleras llenas: el PP critica el "grave deterioro" de las zonas verdes de Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha expresado su preocupación por el estado actual de las zonas verdes de la ciudad, tras año y medio sin contrato de mantenimiento en vigor para el servicio de Parques y Jardines. La portavoz municipal, Jimena Delgado, considera que esta situación está generando un deterioro visible en espacios públicos y ha reclamado medidas inmediatas.

Delgado mencionó como ejemplo el parque del Estadio Insular, donde asegura que se observaron papeleras llenas, basura acumulada, áreas cerradas y césped en mal estado pese a la afluencia de visitantes. También citó el jardín vertical del Parque Santa Catalina, un espacio emblemático que, según su valoración, presenta deficiencias de conservación.

Cuál es el debate sobre los contratos de mantenimiento

El PP cuestiona la gestión del contrato de Parques y Jardines, que expiró en enero de 2024, y critica que se esté recurriendo a reconocimientos extrajudiciales de crédito para cubrir pagos atrasados. La edil señaló que el pasado jueves se aprobó en la Junta de Gobierno un abono de 543.000 euros correspondiente al mes de febrero de 2024, tras la declaración de nulidad de una parte del contrato de mantenimiento. La portavoz sostiene que esta fórmula encarece el servicio y genera inseguridad jurídica, además de repercutir en el estado de parques, plazas y arbolado de la ciudad.

Basura acumulada en el Parque del Estadio Insular. / LP/DLP

Previsión de futuro y peticiones

Respecto al nuevo pliego de condiciones que prepara el Ayuntamiento, Delgado advirtió que la previsión de superficie a mantener —30 hectáreas adicionales— no cubriría proyectos como el Corredor Verde, que por sí solo supondrá 46 hectáreas. A su juicio, esta insuficiencia podría reproducir los problemas actuales.

El grupo popular pide que se convoque cuanto antes una licitación transparente, acompañada de un plan de choque para la limpieza, el riego y la reposición de césped, árboles y juegos infantiles.

El PP afirma que mantendrá una labor de fiscalización y presentará propuestas para garantizar lo que considera una gestión más eficiente del servicio. Según Delgado, el objetivo es recuperar la calidad de los espacios verdes para los vecinos y evitar que continúe el deterioro.