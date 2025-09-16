Carnes a la brasa y pizzas al estilo del oeste, la nueva oferta gastronómica de Las Ramblas Centro

Carnes a la brasa, pizzas y una cuidada selección de cervezas. Estos son los protagonistas de la carta de Rancho Arizona 2 Grill, el restaurante que se ha sumado a la oferta gastronómica de Las Ramblas Centro de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras varios años de experiencias con el primero de sus locales, los responsables de este restaurante han apostado por este centro comercial de Las Palmas para ampliar su oferta a sus clientes y «trasladar a Las Ramblas el espíritu del viejo oeste, un lugar donde disfrutar con amigos y familia alrededor de una mesa, siempre con calidad y cercanía».

Rancho Arizona 2 Grill / LP/DLP

El nuevo local tiene una dimensión de más de 200 metros cuadrados de local y una terraza que supera los 100 metros.

Tardeo y música en vivo

Racho Arizona 2 Grill añade a su propuesta gastronómica música en vivo y tardeos, con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la buena mesa y el ambiente distendido.

Rancho Arizona 2 Grill / LP/DLP

La llegada de Rancho Arizona 2 Grill refuerza el carácter único de Las Ramblas como el lugar de encuentro, un espacio que reúne ya más de 20 conceptos gastronómicos diferentes y se ha consolidado como epicentro de ocio, gastronomía y vida urbana, un centro muy vivo y dinámico.

Con esta apertura, el público encontrará no solo un restaurante, sino un nuevo escenario para disfrutar del sabor, la música y las experiencias compartidas.