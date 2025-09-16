¿Por qué ha desaparecido el alquiler de patinetas eléctricas en Las Palmas de Gran Canaria?

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, aseguró en una rueda de prensa que están trabajando por subsanar el error en el procedimiento del servicio de la patineta y la bicicleta, aunque este último no esté afectado por el recurso legal que interpuso el PP. Cabe recordar que una sentencia anuló la Sítyneta, el servicio de alquiler público de patinetas de la capital. La denuncia la interpuso el grupo popular al considerar erróneo el procedimiento en el que se había aprobado el proyecto. La oposición elevó a la justicia que se llevara a cabo a través de una resolución y no mediante un Pleno.

El edil de Movilidad insistió en que se arreglarán los dos servicios de transporte de la ciudad de manera conjunta a través de un expediente para ambos. El servicio de patinetas está suspendido «desde que llegó la orden judicial» y seguirá así hasta que el gobierno municipal solucione el error.

Ramírez criticó que el PP recurriera el procedimiento de las patinetas cuando el de la bicicleta fue igual, a excepción de que fue gestionado por el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno. «Nosotros replicamos exactamente el mismo procedimiento», aseguró el edil.

Antes de verano un Pleno ordenó el inicio del expediente para llevar a cabo el marco legal de los servicios. «Me gustaría decir que antes de que acabe el año podemos aprobarlo de manera definitiva, pero hay otros factores que influyen», explicó Ramírez. Entre estos factores se encuentran las fiscalizaciones que debe realizar el área jurídica del Ayuntamiento, así como otras intervenciones. El concejal admite que es un «trámite complicado» por el que se debe iniciar el expediente, pero también realizar una «encomienda de la gestión y una valoración del coste del servicio».