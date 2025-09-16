José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad: "Veremos la Metroguagua y será más pronto que tarde"

Las obras pendientes de la Metroguagua en el Parque Santa Catalina y la Avenida Marítima podrían salir a licitación antes de que finalice el año. Así lo confirmó el concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, quien señaló que el área de Urbanismo trabaja para sacar adelante la parte del intercambiador de Santa Catalina "pronto", mientras que el Gobierno de Canarias hará lo propio con el tramo de la avenida "antes de que acabe el año". "Puedo asegurar que veremos la Metroguagua y será más pronto que tarde", defendió Ramírez en una rueda de prensa.

El proyecto acumula ya una década en ejecución. Guaguas Municipales trasladó, en abril, al Banco Europeo de Inversiones (BEI) una nueva fecha límite para la finalización, que será en el segundo semestre de 2028. El edil recordó que gran parte del trazado ya está terminado, aunque quedan puntos clave para que el sistema pueda entrar en funcionamiento. Uno de ellos es el subterráneo de Santa Catalina, una obra que deberá licitarse de nuevo tras la renuncia de la primera adjudicataria y la rescisión del contrato con la segunda, debido al encarecimiento de los costes. "Son problemas habituales en la ciudad, especialmente en proyectos soterrados, pero eso no quiere decir que el Ayuntamiento no siga empeñado en sacar adelante este proyecto", afirmó.

Avances

Entre los avances recientes, Ramírez destacó la licitación para actualizar el proyecto de la estación de guaguas de Hoya de la Plata, tras haber quedado rescindido el contrato porque la empresa solo ejecutó un 5% de las obras. Además, señaló que varios tramos ya construidos están siendo utilizados por guaguas y taxis, lo que ha permitido ganar velocidad comercial al contar con carriles exclusivos para el transporte público.

En otros tramos, el Ayuntamiento capitalino se ha visto obligado a ampliar los plazos. Es el caso del tramo dos de la Metroguagua, concretamente en la intersección de Villa de Zarauz con el paseo Blas Cabrera Felipe. La obra se firmó en marzo con un plazo de ejecución de dos meses, pero ahora no está previsto que finalice hasta octubre, por lo que sumará siete meses en total.