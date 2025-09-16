Las Palmas de Gran Canaria revisa su ordenanza de Zona de Bajas Emisiones para blindarla ante posibles recursos

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Las Palmas de Gran Canaria no será una realidad hasta que el Pleno municipal apruebe la ordenanza que la regula. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, avanzó que el texto podría llevarse a la sesión «este mes o el próximo», aunque su entrada en vigor dependerá del volumen de alegaciones que reciba durante el proceso de exposición pública.

Ramírez subrayó que la ordenanza está prácticamente lista, aunque en las últimas semanas se han revisado algunos «flecos» para blindarla jurídicamente. El Ayuntamiento ha tomado nota de lo ocurrido en otras ciudades españolas como Badajoz, Santa Cruz de Tenerife, Gijón o San Sebastián, donde las Zonas de Bajas Emisiones fueron anuladas de forma temporal tras los recursos presentados por asociaciones y partidos políticos como Vox o Liberum, a los cuales la justicia les dio la razón.

«Si se presentan cinco alegaciones, al mes siguiente estará aprobada; pero si llegan 300 o mil, tardaremos algo más», explicó el edil, quien recordó que la experiencia de otras ciudades apunta a que tendrán que responder a un número elevado de reclamaciones. «Hay que resolver y contestar a todas y cada una de ellas, como tiene que ser», insistió.

Cuando la ZBE esté en marcha podrán circular los vehículos que tengan categoría de cero emisiones o eco, entre los que entran los híbridos y eléctricos. También los vehículos de movilidad personal (patinetas) y bicicletas. Habrá hasta cuatro cámaras de seguridad en los límites de la zona delimitada que leerán las matrículas, por lo que el resto de vehículos -siempre y cuando no entren dentro de las exenciones o excepciones- estarán expuestos a una sanción al estar prohibida su libre circulación por esta zona.

Quedarán libres de las restricciones los vehículos de residentes empadronados en las calles incluidas dentro de los límites de la ZBE. También estarán exceptuados los coches de personas con tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR); los destinados a servicios públicos esenciales —como cuerpos de seguridad, emergencias, limpieza y otros servicios municipales—; los vehículos de urgencias particulares, como fontaneros, electricistas, cerrajeros o técnicos de agua, gas y telecomunicaciones; los vehículos históricos con más de 30 años; así como taxis con distintivo ambiental B y C, guaguas y grúas de remolque.

La normativa contempla igualmente supuestos en los que será necesario solicitar un permiso municipal, que en determinados casos podrá tramitarse hasta 15 días después si se trata de una situación imprevista. En este grupo se incluyen los turismos con etiqueta ambiental B y C que accedan para llevar o recoger a menores con discapacidad en centros de Infantil, Primaria o Secundaria; los vehículos de empresas o autónomos con actividad en locales de la zona; los destinados al suministro de farmacias o centros sanitarios; y los de propietarios o arrendatarios de plazas de garaje dentro del área delimitada.

También se exigirá autorización —con un plazo de hasta 15 días— a quienes necesiten acceder a una farmacia de guardia, a los vehículos de seguridad privada, a los que participen en actos autorizados en la vía pública, al transporte colectivo (incluidos los microbuses escolares), a quienes acudan a consultas médicas o veterinarias, a los servicios funerarios y, en general, a los vehículos con etiqueta B y C que solo entren para aparcar en estacionamientos de uso público.