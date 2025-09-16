Un repartidor de la ONCE vende cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en Las Palmas de Gran Canaria

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 175.000 euros en 5 cupones premiados de 35.000 € cada uno, correspondiente al sorteo del 15 de septiembre, en Las Palmas de Gran Canaria.

Jorge Luis Cano, agente vendedor de la ONCE desde julio de 2023, fue el responsable de repartir la suerte con 5 cupones de 35.000 euros cada uno, en sus puntos de venta en la c/ General Vives, 59 (Restaurante Hermanos García) y en la c/ Ripoche, 10 (Tabaquería la Esfinge), en Las Palmas de Gran Canaria.

Premios repartidos

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.