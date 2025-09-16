Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

La señalización de la Vega de San José obliga al cierre de vías

El Consistorio corta en horario nocturno las calles Alicante y Villa de Zarauz y los paseos Blas Cabrera y San José para marcar la calzada

Una guagua circula por una de las calles que han sido reasfaltadas.

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha procedido desde este domingo por la noche a reordenar el tráfico en el barrio de la Vega de San José con cortes de calles nocturnos para finalizar al pintado de la calzada que recientemente ha sido asfaltada por la obra que conecta los tramos 1 y 2 de la Metroguagua.

Los cortes en las calles Alicante y Villa de Zarauz se realizan entre las 22.00 horas y las 06.00 horas desde el domingo hasta mañana miércoles. Esta restricción no afecta a los vehículos de emergencias, que sí que podrán acceder al Hospital Insular y al Centro de Salud de San José.

Por otro lado, en la intersección entre las calles Villa de Zarauz, Paseo Blas Cabrera y Paseo San José, el cierre se produjo anoche, en la misma franja horaria. Al igual que ocurre con el anterior, las unidades de emergencias también podrán acceder al Hospital Insular.

Estos trabajos, que cuentan con un presupuesto de 370.000 euros, permitirán mejorar la accesibilidad de los peatones mediante nuevas aceras, así como dar continuidad a los carriles bici que unen los paseos de San José y Blas Cabrera.

Esta actuación forma parte de una intervención con la que se pretende integrar esta zona con el trazado de la MetroGuagua. Los trabajos realizados permiten que ambas calles cuenten con carriles exclusivos para Guaguas Municipales y taxis, lo que contribuirá a agilizar el tránsito, reducir el uso del coche privado y fomentar una movilidad más eficiente.

La mejora también da cobertura a la parada de transporte público situada junto al IES Islas Canarias, un nodo importante en el entramado de conexiones urbanas, así como a la parada de taxis de la calle Villa de Zarauz. Además, se han ampliado y reparado las aceras, sobre todo en el lado poniente de los paseos Blas Cabrera Felipe y San José.

TEMAS

