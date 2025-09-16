Así son los nuevos carteles en las marquesina de guagua del Auditorio, Siete Palmas y La Ballena

Tres zonas de Las Palmas de Gran Canaria contarán con carteles en las marquesinas de guagua que detallarán la información de las rutas y vehículos que pueden tomar los usuarios para desplazarse. El Auditorio, Siete Palmas y La Ballena son las ubicaciones que desplegarán esta señalética que será accesible también para las personas con discapacidad, al ser sencilla e intuitiva. "Se trata de propiciar la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte", explicó el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez en la presentación del proyecto.

Los carteles reflejarán las rutas en guagua, bicicleta, patineta e incluso rutas peatonales que pueden tomar los usuarios. Antes de su instalación se abrirá un proceso de participación, en el que la ciudadanía tendrá la oportunidad de votar si están conformes con la propuesta y, también, sugerir cambios.

De la misma manera, está prevista la instalación de un tótem o punto de información, donde se muestren detalles del resto de servicios del área de intercambio, con la ubicación de las líneas de Guaguas Municipales, así como las estaciones de Sítycleta más próximas y adicionalmente de otros servicios de transporte públicos.

El entorno de La Ballena ha sido el primero emplazamiento en el que se han instalado estos carteles, que ya están en una de las paradas de la rotonda Fernando Giménez Navarro. Frente a la parada se encuentra una estación de sítycleta, con la que los usuarios pueden poner en práctica la movilidad intermodal. "Aquí lo que creemos que hace falta es un refugio climático, un espacio con sombra en donde la gente también pueda estar protegida del sol, de la lluvia", observó Ramírez.

Iniciativa Spine

El concejal apuntó que valoran la utilización de un bono único para facilitar el uso de todos los servicios del Ayuntamiento, y así favorecer la utilización de varios usos de transportes. "No descartamos de cara al futuro si sigue la gratuidad poder facilitar el uso de todos los servicios del ayuntamiento a través de una sola tarjeta", afirmó el edil.

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, presenta la cartelería intermodal en La Ballena. / Eros Santana

El proyecto tiene una financiación de un millón de euros y está enmarcado en la iniciativa Spine. En este proyecto hay cuatro ciudades líderes Bolonia, Tallin, Amberes y la capital grancanaria que desarrollan propuestas de movilidad, que van a replicar otras urbes europeas. "Hay decenas de otras ciudades europeas que van a replicar esas experiencias", reflejó el edil. Además, en octubre Las Palmas de Gran Canaria será la anfitriona del evento que atraerá a las ciudades europeas líderes, pero también al resto que están replicando las experiencias. "Vamos a compartir todas las acciones y las políticas que se están poniendo en marcha", adelantó Ramírez.

La presentación de la nueva señalética ha tenido lugar en el primer día de la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar hasta el 22 de septiembre con el objetivo de fomentar y concienciar sobre los desplazamientos sostenibles. Por ello, desde el área de Movilidad organizan una serie de actividades y conferencias para todos los públicos.