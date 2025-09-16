Tecnología aérea: tres drones vigilarán el Puerto de Las Palmas desde el cielo

El Puerto de Las Palmas cierra el círculo de la vigilancia y control con la incorporación de tres drones al equipamiento de la Policía Portuaria para así garantizar también desde el cielo la seguridad de este recinto de Las Palmas de Gran Canaria, con una inversión de 49.974,85 euros.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, presentó este martes las tres naves no tripuladas «polivalentes, que en principio va a utilizar la Policía Portuaria, pero que van a estar al servicio de todos los departamentos de la Autoridad Portuaria y de cualquier necesidad que surja en este puerto».

Tres drones vigilarán el Puerto de Las Palmas desde el cielo / Andrés Cruz

Con este nuevo equipamiento se «ganará en seguridad» y se avanzará en «la protección de las empresas, de los clientes y de los usuarios» y en las labores de salvamento y rescate.

Características

Los tres drones adquiridos por La Luz cuentan con prestaciones diferenciadas y complementarias. El DJI Matrice 350 RTK destaca por su gran autonomía de vuelo y alta precisión, y puede equiparse con cámaras multiespectrales, focos infrarrojos o altavoces de largo alcance, lo que lo convierte en una herramienta idónea para operaciones de vigilancia compleja, rescates y apoyo técnico en inspecciones de infraestructuras.

Uno de los drones adquiridos por la Autoridad Portuaria. / Andrés Cruz

El segundo, el DJI Mavic 3 Enterprise Thermal, es más compacto y manejable, diseñado para intervenciones rápidas. Incorpora una cámara térmica que permite localizar personas de noche, detectar focos de calor y apoyar en incendios, además de accesorios de seguridad como paracaídas y baliza anticolisión.

Finalmente, el SwellPro Splash Drone 4 es el único totalmente resistente al agua salada, capaz de amerizar y grabar imágenes bajo la superficie. Diseñado específicamente para rescates en el mar, puede transportar y soltar objetos, como los dispositivos salvavidas OneUp, que se despliegan automáticamente en contacto con el agua.

Futuro y vanguardia

Inicialmente, solo tres agentes de la Policía Portuaria están capacitados para manejar estos drones, pero la institución del Puerto confía en que en el futuro puedan sumarse más efectivos y se implemente la equipación con más vehículos o equipamientos para optimizar sus funciones.

La presidenta de la Autoridad Portuaria comprueba cómo se manejan los drones para el control y vigilancia en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Calzada apuntó que se hacía necesario que un «puerto de primer nivel» como el de Las Palmas diera este paso hacia la «modernización» e «innovación» para situarse «en ese camino hacia el futuro y la vanguardia».

Tras la presentación de las tres naves, dos de los efectivos que operarán con estos drones realizaron una exhibición de vuelo en el extremo final del Muelle Juan Sebastián Elcano. El tercero de ellos permaneció en tierra porque aún se está procediendo a su calibración.

En el acto estuvieron presentes representantes de varios cuerpos de seguridad que han prestado apoyo y conocimientos para la puesta en marcha de esta unidad, como la Policía Local de Telde, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cuerpo Nacional de Policía, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y la Asociación Canaria de Operadores y Pilotos de Drones (Asca-Dron).

Uno de los drones para el control y vigilancia en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Radares, cámaras y estaciones

Esta no es la única incorporación prevista por la Autoridad Portuaria para mejorar la seguridad en los diferentes espacios que conforman el Puerto de Las Palmas, incluyendo Salinetas y Arinaga. De hecho, recientemente ha licitado la adquisición e instalación de equipamiento electrónico del Centro de Control de Tráfico Marítimo Portuario, con una inversión de 1.642.888,7 euros para garantizar la ordenación, coordinación y control de las operaciones marítimas.

En concreto, se incorporarán cinco radares, dos de ellos marinos, cuatro estaciones de radio marinas, cuatro cámaras marítimas, una estación base AIS, un receptor, cuatro estaciones meteorológicas, un sistema de software de control de tráfico marítimo, una estación operadora y un subsistema de grabación y reproducción.