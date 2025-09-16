A vueltas con los contratos menores: un escenario ‘a trozos’ en Santa Catalina para el Festival Temudas

El espacio escénico para el Festival de Teatro, Música y Danza (Temudas) de Las Palmas de Gran Canaria, que arranca dentro de dos días, ya está montado. Pese al aspecto unitario que tiene el recinto, su instalación en la plaza de Canarias ha sido fruto de distintos contratos menores. La Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria ha optado por esta fórmula después de declarar desiertos dos procedimientos, uno abierto de concurrencia pública y otro negociado sin publicidad, para el alquiler e instalación, montaje y desmontaje de las infraestructuras.

Fuentes de la Sociedad aseguran que se ha recurrido a los contratos menores «velando por el interés general y público» y para «que pueda celebrarse el evento». Por eso, agregan, «se separan las necesidades y se solicitan como unidades funcionales por contratos menores de servicios o contratos menores de obra», además de usar medios propios tras el fracaso de las anteriores convocatorias. Los contratos menores son una figura legal amparada por la Ley de Contratos del Sector Público, aunque se da la circunstancia de que la Fiscalía de Las Palmas investiga desde hace un año su presunto abuso por parte de la entidad municipal.

Declaración de procedimientos desiertos

Este martes al mediodía ya era posible contemplar el espacio instalado junto al intercambiador de guaguas de Santa Catalina. Pocas horas antes, la gerente de la Sociedad, Elena Rodríguez, había firmado el acuerdo de declaración de desierto del procedimiento negociado sin publicidad.

«No solo no existe ninguna oferta que resulte admisible», argumentaba la responsable de Promoción, «sino que no se ha presentado ninguna proposición». Esto, agregaba, «impide que pueda proseguirse el procedimiento de licitación incoado y, en consecuencia, adjudicar el contrato».

Contrato valorado en 62.490 euros

La entidad, que cuantificó en 62.490 euros el valor estimado del contrato, había convocado a tres compañías para participar en él, pero todas desistieron de presentar ofertas. «No podían asumirlo en su totalidad con todos los requerimientos especificados por falta de medios para ese conjunto de peticiones», indican las mismas fuentes. El inicio de ese procedimiento negociado sin publicidad tuvo lugar el 4 de septiembre por la tarde, 16 minutos después de que la Sociedad de Promoción hubiera publicado la declaración como desierto del concurso público para el montaje del escenario, que tenía el mismo valor económico.

El Festival Temudas, un clásico de la programación cultural de Las Palmas de Gran Canaria, que este año cambió su calendario de julio a septiembre, tiene previstas 38 funciones de 21 compañías internacionales hasta el 28 de este mes, la mayor parte en la trasera de Santa Catalina. Tan solo el tradicional concierto entre contenedores en la terminal de Boluda del Puerto de Las Palmas y las jornadas profesionales ‘A cielo abierto’ en el museo Elder de la Ciencia y la Tecnología están programadas fuera del escenario principal.

Programación inaugural con compañías internacionales

La programación inaugural, planeada para este jueves, cuenta con cuatro compañías que deben repetir el viernes con espectáculos de carácter gratuito previa reserva de entrada. Se trata de Faltan 7 (Madrid) con el show circense Sinsolo (18.00 horas); Manolo Alcántara (Cataluña) con Maña (19.00 horas), Motion House (Reino Unido) con Wild (20.00 horas) y Remue Ménage (Francia) con Legendaire (21.30).