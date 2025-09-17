Caminar por una ciudad inclusiva

En España, el 70% del espacio público está destinado a los coches. El 30% restante es para las personas. Si se comparan estos datos con el espacio de una casa, en el garaje cabrían cuatro coches. Pero solo quedarían tres habitaciones para vivir.

El espacio público abarca todos los lugares de una ciudad en los que las personas interaccionan. La movilidad es la capacidad que estos tienen para desplazarse a través de él usando medios de transporte. "El espacio público es mucho más que movilidad, es un hogar común. Es la extensión de nuestra casa", asegura la directora de la Red de Ciudades que Caminan, Ana Montalbán.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en coordinación con Guaguas Municipales y Sagulpa, y en colaboración con la Red de Ciudades que Caminan, celebró ayer una jornada técnica y participativa con motivo de la Semana Europa de la Movilidad 2025, en el Museo Castillo de Mata. La conferencia estuvo a cargo de la directora y arquitecta, Montalbán. Cree que, al igual que una casa, el modelo urbano de las ciudades se hereda. Y con ello, la pérdida de la "vitalidad urbana".

Esto se debe a que las calles han sido diseñadas para que los coches ocupen el centro y las personas queden "relegadas" a los laterales. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, también presente en la ponencia, coincidió con esta postura: "Estamos empezando a rediseñar las ciudades para darle más protagonismo a otros actores de la movilidad, principalmente a los peatones y a las personas con movilidad reducida". El concejal cree que la movilidad es "libertad" y cita a la exconcejala de movilidad de Nueva York, Sadik-Khan cuando dice que la libertad no es tener coche, sino poder moverte sin él.

El coche ya no es la única alternativa

Montalbán defendió que para conseguir una movilidad inclusiva y justa se necesita superar una serie de barreas invisibles. La principal sería acabar con la concepción cultural que asocia el vehículo privado con un estatus de independencia, así como con sus privilegios dentro de la ciudad. Aceptó que no es una cuestión sencilla, pues quitar aparcamientos, carriles de circulación o reducir la velocidad despierta "resistencia". Además, admitió la dificultad que supone modificar el estilo de vida de los ciudadanos: "Somos personas que ya no somos de barrio, sino del territorio y eso nos hace muy dependientes de la movilidad". La arquitecta aclaró que la intención no es eliminar los coches, sino reducir su uso abusivo. Confía en que, una vez se lleven a cabo las primeras actuaciones, desaparecerán las resistencias porque "a la gente le gusta vivir con calidad de vida real".

Añadió que los medios de transporte siguen siendo necesarios para la distribución de mercancías o en circunstancias de emergencia. Sin embargo se debe “distinguir” cuáles son las calles fundamentales para el tráfico y cuáles no debe n tener "tanto peso".

Transformar el espacio público trae beneficios. "El código postal influye más en tu salud que el código genético". Montalbán puso sobre la mesa estudios que demuestran que un "intercambio de risas" por la vía aumenta la serotonina. "Eso no ocurre cuando vamos dentro de nuestro coche", agregó. Beneficios como estos hacen que la directora de la Red de Ciudades que Caminan apueste por el "Metrominuto", un mapa simbólico que refleja cuánto tiempo se tarda caminando desde un punto a otro de la ciudad. No aspira a ser un sustituto de Google Maps, sino una herramienta de reflexión. "Como podemos estar 30 minutos en un atasco, podemos invertir ese tiempo caminando", sentenció.