Canarias reconoce el mérito judicial con cinco medallas de oro

Canarias reconoce este año el trabajo de la judicatura en la protección a las víctimas menores de edad, la implicación de la abogacía en la crisis migratoria y las gestiones para hacer frente a la erupción del volcán de La Palma. Lo hace a través de sus cinco Medallas al Mérito de la Justicia en el Archipiélago, que han sido aprobadas por el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, y publicadas este miércoles en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma tras la propuesta de la Comisión de Valoración.

Los distintivos serán otorgados al magistrado Tomás Martín Rodríguez; la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, Eva Bajo; el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria; la vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco; y la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente.

Las condecoraciones a Tomás Martín y Eva Bajo están relacionadas con su trabajo a la hora de impulsar la creación y consolidación del primer órgano judicial especializadoen violencia hacia los menores de España. Este proyecto, que partía como una experiencia piloto a nivel nacional, ha sido tomado como referente en la formación de la judicatura a la hora de abordar los delitos que se cometen contra estas víctimas especialmente vulnerables.

Lucha contra el maltrato

La Comisión ha destacado entre sus méritos el impulso, diseño y ejecución de un modelo judicial y de un sistema organizativo innovador que contribuyen a no revictimizar a los menores, partiendo de la coordinación entre diferentes disciplinas e instituciones. El gobierno regional reconoce, por otra parte, su aportación para la puesta en marcha de la Casa de la Infancia, en la que se están ultimando los preparativos para continuar la labor especializada mediante una sección del Instituto de Medicina Legal con entrada independiente, que evitará que los menores tengan que acudir a los juzgados para prestar testimonio.

Martín dirigió un curso de la Escuela Judicial del CGPJ para la formación de más de una treintena de operadores jurídicos y efectivos de la Policía Autonómica de Canarias comprometidos en la lucha contra el maltrato a la infancia. También es miembro de la Asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA) y vocal en la Asociación Interprofesional en Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (AIDDDIA).

Tres de los distintivos van a parar al equipo del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia

Por su parte, Bajo asumió en junio la dirección del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas tras un largo periodo como subdirectora. Es licenciada en Medicina y Cirugía con formación específica en victimología, malos tratos y violencia de Género. Ejerce además como docente en Clave-A y es vocal en AIDDDIA.

En el caso de Mila Pacheco, quien también opta a presidir el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, se ha aplaudido su impulso a la mediación en Canarias y su papel en el ámbito de la extranjería. La vicedecana dirige desde 2016 el Centro de Mediación extrajudicial e intrajudicial (CEMICATF), que pretende facilitar la resolución de conflictos de forma alternativa, en especial en aquellos ámbitos en las que las partes deben seguir relacionándose, como en discrepancias familiares, vecinales o de organizaciones.

Medidas en extranjería

Por otro lado, la Comisión destaca su ejercicio efectivo de la abogacía en el campo de la extranjería y la protección internacional, al prestar atención a las condiciones en las que los profesionales deben prestar servicio en entornos especialmente sensibles como en la isla de El Hierro. También forma parte de la Comisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española.

La última de las premiadas es la fiscal y secretaria general Sofía Puente por su labor como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia durante la erupción del volcán de La Palma en 2021. El gobierno regional ha querido reconocerla debido a que, desde su puesto, impulsó una modificación de la legislación que estaba vigente para poder desmarcar tres notarías temporales en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

Esta medida permitió que notarios de diferentes regiones del país pudieran ser habilitados para actuar en La Palma y dar cobertura legal a aquellos profesionales que perdieron sus documentos, carecían de titulación pública o no la tenían actualizada y necesitaban asesoramiento.

La Comisión que eligió las propuestas está integrada por miembros de la judicatura, la Fiscalía y la abogacía

El equipo de expertos que propuso las distinciones estuvo presidido por la consejera de Justicia, Nieves Lady Barreto, y contó con la participación del viceconsejero Cesáreo Rodríguez, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León, y la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Inés Herreros Hernández.

Completan la Comisión el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, la fiscal superior de Canarias, María Farnés, el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados de Canarias, Juan Antonio Rodríguez, la decana del Consejo Canario de Procuradores, Gloria Oramas, y la catedrática Pilar Rojas Rivero como representante de las universidades canarias.