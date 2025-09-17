La estiba portuaria se asegura seis años de paz con la prórroga del acuerdo marco

El sector de la estiba portuaria se asegura seis años de paz y rcoconsolida su modelo con la prórroga del V Acuerdo Marco, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, tal como acordó este miércoles la Comisión Negociadora del convenio estatal, en el que patronal y sindicatos coincidieron en la necesidad de garantizar estabilidad y competitividad para los puertos españoles, entre ellos, el Puerto de Las Palmas.

El V Acuerdo Marco, que entró en vigor el 18 de mayo de 2022, se mantiene así como herramienta clave para la regulación de las relaciones laborales en la estiba. La prórroga llega tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que avaló íntegramente el texto al confirmar que no vulnera la normativa comunitaria y que es posible combinar derechos laborales, estabilidad en el empleo y eficiencia portuaria.

Financiación conforme

Por ello, las partes han suscrito la ampliación de la vigencia del convenio estatal seis años más al estimar que era necesario para consolidar el sistema y su adaptación a los convenios locales de los puertos. Además, se ha acordado establecer la financiación conforme a los criterios manifestados por el Tribunal Superior.

La sentencia reafirmó la validez del texto y el modelo de la estiba, y demostró que es posible combinar derechos laborales, estabilidad en el empleo y profesionalidad, sin infringir la normativa comunitaria, dando solidez a un sistema portuario eficiente, justo y acorde legalmente.

«Esfuerzo conjunto»

El coordinador general de Coordinadora, Antolín Goya, celebró el acuerdo al considerar que supone un paso decisivo en la consolidación del sistema. «Se ha demostrado que el V Acuerdo Marco es una herramienta clave, fruto de la negociación y el esfuerzo conjunto. Ha superado con rigor todos los trámites legales y no vulnera los criterios comunitarios».

Según Goya, la ampliación del convenio estatal refuerza un modelo que se adapta a los convenios locales de los puertos y establece un marco de financiación en línea con lo establecido por el Supremo.

Más que una prórroga

Para Coordinadora, sindicato mayoritario del sector, la renovación del acuerdo no se limita a prolongar un texto jurídico, sino que reafirma la fortaleza de un modelo defendido con constancia y unidad.

«Cuando el colectivo se mantiene firme y unido, es capaz de construir acuerdos sólidos, avalados por la ley y reconocidos por las instituciones, consolidando un sistema portuario justo, eficiente y con progresión», precisa Goya.

Con esta prórroga, el sector de la estiba gana en seguridad jurídica, estabilidad laboral y competitividad, reforzando el papel estratégico de los puertos españoles en el comercio marítimo internacional.