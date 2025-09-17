Guaguas Municipales estrena viajes con banda sonora canaria

La compañía de Guaguas Municipales estrenó ayer diez playlists para que sus pasajeros disfruten de música 100% canaria durante sus trayectos. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez presentó la iniciativa, bautizada como Canarias Suena, durante un acto organizado en la explanada del Auditorio Alfredo Kraus, coincidiendo con los actos de celebración de la edición anual de la Semana Europea de la Movilidad. "Métanse dentro de las guaguas, descárguense las playlist y disfruten de la cultura y del talento canario", invitó el concejal .

El proyecto, desarrollado con la colaboración de la Fundación Sociedad General de Autores y Editores (Sgae), reúne un centenar de canciones de artistas y grupos, consolidados y emergentes canarios. Nora Navarro, periodista y comisaria de la iniciativa, ha sido la encargada de seleccionar los temas musicales. Explica que las listas de música son diferentes entre sí, ya que aluden a distintos estados de ánimo que se pueden vivir durante los viajes en guagua, desde el "hastío o emoción" de arrancar la rutina un lunes, o la "alegría" de coger las guagua para un «tardeo» en las terrazas de las Canteras o en las de Vegueta. Canarias suena a una noche de belingo, Canarias suena a magua y Canarias suena a una panza de burro son algunos de los títulos.

Esto explica el estilo "ecléctico" de las propuestas. Desde un principio, la intención de la periodista fue apostar por "la diversidad de estilos y géneros musicales de todas las etapas". Así, se pueden escuchar obras de Alfredo Kraus, Rosana, Efecto Pasillo, Los Vinagres, Ptazeta, Cristina Ramos o de Quevedo. Sin embargo, la experta en cultura recalcó la importancia de intercalar a los artistas ya consagrados en la escena musical isleña, con proyectos emergentes que estén "despuntando" con un estilo "experimental". De esta forma, el proyecto también impulsa la carrera de estos músicos para que lleguen a un público más amplio.

Cómo escuchar las canciones

Los pasajeros encontrarán distintas pegatinas repartidas por más de 50 guaguas. En ellas se puede ver el título de la playlist sobre un código QR. Para escuchar la música, primero es necesario abrir la cámara del móvil y enfocar este código. El siguiente paso es hacer click en el enlace que aparece en la pantalla. Una vez hecho esto, se accede a Spotify, la aplicación de reproducción de música donde ya se encuentran publicadas las playlists en el perfil de la Fundación Sgae. A partir de aquí llega el momento de disfrutar al ritmo de las canciones, usando los auriculares para respetar al resto de usuarios.

El delegado territorial de la Fundación Sgae en Canarias, José Lucas Chávez, aclaró que el acto era una "celebración" y no tanto una escena "institucional". Expresó que el objetivo que persigue este proyecto es que la música creada en el Archipiélago "acompañe la vida diaria de la gente, incluso durante algo tan cotidiano como subirse a una guagua". Canarias Suena pretende combinar arte, tecnología y el entorno local, así como la divulgación y el conocimiento de la industria cultural y creativa canaria.

El acto también contó con música 100% canaria. El grupo Kimera asistió al evento en representación de los autores locales que participan en las playlists. Los cinco miembros de la banda ofrecieron dos actuaciones en directo. Dieron comienzo al evento con "Cuéntame" y lo concluyeron con "El poder del cambio", dos de sus temas que han compuesto en apenas un año, cuando comenzaron su andadura. Estos ya se encuentran disponibles en las playlists de las guaguas municipales. También estuvieron presentes Iván Torres, cantante del grupo Efecto Pasillo y Said Muti, cantante roquero.