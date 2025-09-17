El jardinero "más gandul" de Las Palmas de Gran Canaria: "De milagro no lo escribió en minúsculas"

A veces, menos es más, y lo simple no siempre resulta tan sencillo. Eso mismo debió pensar el jardinero del parque Juan Pablo II, en Siete Palmas. El cómico Saúl Romero compartió en su cuenta de Instagram un vídeo donde se ríe con cariño de la ingeniosa ocurrencia del trabajador.

Antes de nada, el cómico grancanario deja claro —no vaya a ser que alguien se lo tome a mal—: "El parque Juan Pablo II me encanta, aquí es donde vengo a grabar mis tonterías". Dicho esto, ya puede ir directo al grano.

A continuación, muestra unas letras recortadas en el césped que forman la abreviación 'JPII'. A la izquierda de la obra, todo un terreno de tierra sin aprovechar que quizá habría podido servir para introducir el nombre completo, pensaría el cómico.

Entre risas comenta: "En vez de ponerlo en grande… o se vino arriba y dijo: con las plantas que tengo me da... De milagro no lo puso en minúscula". Y remata con humor: "El jardinero de aquí es Messi".

Las redes no dejaron a Romero solo en las risas. "A lo mejor es un boceto a escala", bromeó uno. "Un minimalista", defendió con sorna otro. "Por lo menos tuvo voluntad. Poca, pero tuvo", sentenció un tercero. Eso sí, una usuaria resumió el sentir general con cariño: "Te queremos, jardinero del JP II".